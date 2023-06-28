28 июня 2023

Американский ветеран посоветовал украинцам место, где будет безопасно

Ветеран ВС США Дрейвен: украинцы будут в безопасности с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина и ее народ были бы в безопасности под российскими знаменами, уверен ветеран Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинцы окажутся в большей безопасности, если будут вместе с Россией. Такое мнение высказал ветеран из Америки Ноктис Дрейвен.

«Мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — написал Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter. При этом, по мнению ветерана, сегодня необходимо спасать Украину. Причем не только от Запада, но и от самой себя.

Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления на оборонительные позиции российской армии потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Генерал-майор уточнил, что на фоне потерь украинские военные стараются саботировать приказы своего командования.

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Украинцы окажутся в большей безопасности, если будут вместе с Россией. Такое мнение высказал ветеран из Америки Ноктис Дрейвен. «Мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — написал Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter. При этом, по мнению ветерана, сегодня необходимо спасать Украину. Причем не только от Запада, но и от самой себя. Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления на оборонительные позиции российской армии потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Генерал-майор уточнил, что на фоне потерь украинские военные стараются саботировать приказы своего командования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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