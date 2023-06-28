Американский ветеран посоветовал украинцам место, где будет безопасно

Ветеран ВС США Дрейвен: украинцы будут в безопасности с Россией

29 июня 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Украина и ее народ были бы в безопасности под российскими знаменами, уверен ветеран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы окажутся в большей безопасности, если будут вместе с Россией. Такое мнение высказал ветеран из Америки Ноктис Дрейвен. «Мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — написал Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter. При этом, по мнению ветерана, сегодня необходимо спасать Украину. Причем не только от Запада, но и от самой себя. Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления на оборонительные позиции российской армии потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Генерал-майор уточнил, что на фоне потерь украинские военные стараются саботировать приказы своего командования.

Украинцы окажутся в большей безопасности, если будут вместе с Россией. Такое мнение высказал ветеран из Америки Ноктис Дрейвен. «Мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — написал Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter. При этом, по мнению ветерана, сегодня необходимо спасать Украину. Причем не только от Запада, но и от самой себя. Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления на оборонительные позиции российской армии потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Генерал-майор уточнил, что на фоне потерь украинские военные стараются саботировать приказы своего командования.