27 июня 2023

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

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Куба. архив., лесной пожар, куба, cuba, карибы, карибское море
В Свердловской области есть риск возникновения новых пожаров (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области, синоптики объявили штормовое предупреждение на 28—30 июня. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

«Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28—30 июня местами в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра.

Ранее синоптики заявляли, что в период с 26 по 28 июня местами в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной школе также был пятый класс горимости.

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Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области, синоптики объявили штормовое предупреждение на 28—30 июня. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28—30 июня местами в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра. Ранее синоптики заявляли, что в период с 26 по 28 июня местами в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной школе также был пятый класс горимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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