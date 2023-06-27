В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности 28 июня 2023 в 06:35 Размер текста - 17 + В Свердловской области есть риск возникновения новых пожаров (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области, синоптики объявили штормовое предупреждение на 28—30 июня. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28—30 июня местами в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра. Ранее синоптики заявляли, что в период с 26 по 28 июня местами в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной школе также был пятый класс горимости. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области, синоптики объявили штормовое предупреждение на 28—30 июня. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28—30 июня местами в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра. Ранее синоптики заявляли, что в период с 26 по 28 июня местами в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной школе также был пятый класс горимости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям