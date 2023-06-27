В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области, синоптики объявили штормовое предупреждение на 28—30 июня. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
«Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28—30 июня местами в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сказано в сообщении на сайте гидрометцентра.
Ранее синоптики заявляли, что в период с 26 по 28 июня местами в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной школе также был пятый класс горимости.
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