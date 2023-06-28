28 июня 2023

Российские летчики разбомбили восемь точек скопления ВСУ

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ВС России ударили по пунктам временной дислокации ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Центр» с помощью авиации ударила по восьми точкам скопления украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Штурмовики Су-25 группировки войск „Центр“ нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск», — сказал Александр Савчук РИА Новости. Также он подчеркнул, что с помощью самолетов Су-34 были нанесены удары по пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также узлу связи ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли высокоточный удар по складам с ракетным вооружением ВСУ. Также был уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны в районе Часова Яра, передает RT. Недавно Минобороны РФ сообщило, что российскими Воздушно-космическими силами были поражены объекты нефтепереработки и хранения топлива, используемого для обеспечения группировки украинской армии в ДНР и ЛНР, пишет MK.RU.

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Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Центр» с помощью авиации ударила по восьми точкам скопления украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «Штурмовики Су-25 группировки войск „Центр“ нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск», — сказал Александр Савчук РИА Новости. Также он подчеркнул, что с помощью самолетов Су-34 были нанесены удары по пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также узлу связи ВСУ. Ранее сообщалось, что ВС России нанесли высокоточный удар по складам с ракетным вооружением ВСУ. Также был уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны в районе Часова Яра, передает RT. Недавно Минобороны РФ сообщило, что российскими Воздушно-космическими силами были поражены объекты нефтепереработки и хранения топлива, используемого для обеспечения группировки украинской армии в ДНР и ЛНР, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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