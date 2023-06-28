Силовики заведут еще одно уголовное дело по факту гибели Далера Бобиева В Екатеринбурге на сотрудников опеки, не уследивших за Далером Бобиевым, заведут дело 29 июня 2023 в 08:19 Размер текста - 17 + Сотрудники органов опеки не интересовались судьбой мальчика, сообщили в СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Силовики заведут уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки, которые не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». «Факт гибели Далера Бобиева был скрыт опекуном от сотрудников опеки. Однако в то же время сами сотрудники не предприняли никаких мер по установлению обстоятельств жизни Далера Бобиева. Мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки», — заявил Анатолий Надбитов. Тело Далера Бобиева было найдено утром 29 июня. Следователи заявили, что мальчик погиб несколько месяцев назад. Его тело нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса. Силовики заведут уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки, которые не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». «Факт гибели Далера Бобиева был скрыт опекуном от сотрудников опеки. Однако в то же время сами сотрудники не предприняли никаких мер по установлению обстоятельств жизни Далера Бобиева. Мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки», — заявил Анатолий Надбитов. Тело Далера Бобиева было найдено утром 29 июня. Следователи заявили, что мальчик погиб несколько месяцев назад. Его тело нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям