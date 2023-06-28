С карты ХМАО исчезнет поселок

Власти ХМАО ликвидируют поселок Тимкапауль в Советском районе

29 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО хотят ликвидировать поселок Тимкапауль в Советском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО намерены упразднить поселок Тимкапауль в Советском районе. Внеочередной вопрос в повестку заседания профильного комитета окружной думы по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению внес директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин. «Проектом закона предлагается упразднить поселок Тимкапауль Советского района на основании того, что там отсутствует постоянно проживающее и зарегистрированное в установленном порядке население. Решение коллеги из Советского района предложили несколько лет назад, мы его детально рассмотрели, вот сейчас пришли к общему знаменателю и имеем возможность населенный пункт упразднить», — сообщил Скурихин. Против ликвидации поселка высказались два депутата: единоросс Татьяна Гоголева и лидер КПРФ Алексей Савинцев. Они отметили, что в поселке живет семья, кроме того, там имеется действующее родовое кладбище. «Тимкапауль должен остаться, все это сказки, что там ничего нет. Там есть семья: жена-мансийка, муж русский — сотрудник аэропорта. Наши северные народы традиционно мигрируют — зимой на одной территории, летом перемещаются. На территории района это единственный национальный населенный пункт КМНС (коренных малочисленных народов Севера — прим. URA.RU)», — возмутился Савинцев. Окончательное решение о ликвидации поселка депутаты примут на заседании окружной думы. Оно состоится 29 июня. Ранее URA.RU писало о том, что сельское поселение Юганская Обь может исчезнуть с карты округа, если жителей аварийного жилья переселят в другие населенные пункты. Власти планируют переселить 700 человек из тысячи жителей поселка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО намерены упразднить поселок Тимкапауль в Советском районе. Внеочередной вопрос в повестку заседания профильного комитета окружной думы по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению внес директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин. «Проектом закона предлагается упразднить поселок Тимкапауль Советского района на основании того, что там отсутствует постоянно проживающее и зарегистрированное в установленном порядке население. Решение коллеги из Советского района предложили несколько лет назад, мы его детально рассмотрели, вот сейчас пришли к общему знаменателю и имеем возможность населенный пункт упразднить», — сообщил Скурихин. Против ликвидации поселка высказались два депутата: единоросс Татьяна Гоголева и лидер КПРФ Алексей Савинцев. Они отметили, что в поселке живет семья, кроме того, там имеется действующее родовое кладбище. «Тимкапауль должен остаться, все это сказки, что там ничего нет. Там есть семья: жена-мансийка, муж русский — сотрудник аэропорта. Наши северные народы традиционно мигрируют — зимой на одной территории, летом перемещаются. На территории района это единственный национальный населенный пункт КМНС (коренных малочисленных народов Севера — прим. URA.RU)», — возмутился Савинцев. Окончательное решение о ликвидации поселка депутаты примут на заседании окружной думы. Оно состоится 29 июня. Ранее URA.RU писало о том, что сельское поселение Юганская Обь может исчезнуть с карты округа, если жителей аварийного жилья переселят в другие населенные пункты. Власти планируют переселить 700 человек из тысячи жителей поселка.