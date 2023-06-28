Приемного отца Далера Бобиева, чье тело нашли в гараже, возвращают с СВО в Екатеринбург

Приемного отца шестилетнего мальчика Далера Бобиева, чье тело было найдено в сумке в гараже, возвращают со спецоперации в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Мужчина сейчас находится на спецоперации, его срочно возвращают домой. Его роль в этой истории пока непонятна, над этим будет работать следствие», — сказал собеседник агентства. Он затруднился уточнить, был ли в декабре мужчина в Екатеринбурге, когда, предположительно, погиб его приемный сын.
О пропаже ребенка его приемная мать сообщила 26 июня. По ее словам, мальчик, страдающий психической болезнью, ушел из дома и не вернулся. Более полутора тысячи волонтеров и силовиков в круглосуточном режиме искали ребенка.
В ночь на 28 июня его тело, упакованное в сумку, было найдено в заброшенном гараже. По данным инсайдера, смерть ребенка наступила в декабре прошлого года. Опекун ребенка задержана, она является подозреваемой в убийстве.
Также уголовное дело возбуждено в отношении органов опеки Чкаловского района. Сотрудники подозреваются в возможном должностном преступлении. По данным источника URA.RU, работники, начиная с декабря, несколько раз приходили в семью и не заставали мальчика дома. По необъяснимым причинам это не вызвало у органов опеки вопросов.
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