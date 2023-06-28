Источник: пропавший в Екатеринбурге Далер Бобиев погиб в декабре

Далер Бобиев, которого несколько дней искали силовики и волонтеры в Екатеринбурге и чье тело нашли в гараже, погиб в декабре прошлого года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Мальчик погиб в декабре 2022 года, это установлено экспертами. Точная причина гибели, и было ли это убийством, будет установлено позднее», — пояснил собеседник агентства.
О пропаже Далера его опекун сообщила 26 июня. Женщина заявила, что шестилетний мальчик, страдающий психическим заболеванием, ушел из дома и не вернулся. К поискам были подключены 1500 волонтеров и силовиков, которые несколько дней работали в круглосуточном режиме.
В ночь на 29 июня тело Далера Бобиева было найдено в сумке в гараже. Его опекун задержана, она является подозреваемой в гибели ребенка. Также и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов инициировал возбуждение уголовного дела в отношении органов опеки Чкаловского района, которые не уследили за обстоятельствами жизни мальчика.
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