28 июня 2023

Источник: пропавший в Екатеринбурге Далер Бобиев погиб в декабре

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным источника, смерть ребенка наступила еще в прошлом году (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Далер Бобиев, которого несколько дней искали силовики и волонтеры в Екатеринбурге и чье тело нашли в гараже, погиб в декабре прошлого года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мальчик погиб в декабре 2022 года, это установлено экспертами. Точная причина гибели, и было ли это убийством, будет установлено позднее», — пояснил собеседник агентства.

О пропаже Далера его опекун сообщила 26 июня. Женщина заявила, что шестилетний мальчик, страдающий психическим заболеванием, ушел из дома и не вернулся. К поискам были подключены 1500 волонтеров и силовиков, которые несколько дней работали в круглосуточном режиме.

В ночь на 29 июня тело Далера Бобиева было найдено в сумке в гараже. Его опекун задержана, она является подозреваемой в гибели ребенка. Также и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов инициировал возбуждение уголовного дела в отношении органов опеки Чкаловского района, которые не уследили за обстоятельствами жизни мальчика.

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Далер Бобиев, которого несколько дней искали силовики и волонтеры в Екатеринбурге и чье тело нашли в гараже, погиб в декабре прошлого года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мальчик погиб в декабре 2022 года, это установлено экспертами. Точная причина гибели, и было ли это убийством, будет установлено позднее», — пояснил собеседник агентства. О пропаже Далера его опекун сообщила 26 июня. Женщина заявила, что шестилетний мальчик, страдающий психическим заболеванием, ушел из дома и не вернулся. К поискам были подключены 1500 волонтеров и силовиков, которые несколько дней работали в круглосуточном режиме. В ночь на 29 июня тело Далера Бобиева было найдено в сумке в гараже. Его опекун задержана, она является подозреваемой в гибели ребенка. Также и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов инициировал возбуждение уголовного дела в отношении органов опеки Чкаловского района, которые не уследили за обстоятельствами жизни мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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