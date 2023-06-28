Суд отправил в колонию экс-главу Миасса, защита будет требовать отмены приговора

Бывшего главу администрации Миасса Третьякова осудили на пять лет строгого режима

Станислав Третьяков не признает вины в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасский городской суд Челябинской области 29 июня приговорил экс-главу администрации Миасса Станислава Третьякова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в превышении полномочий и получении взяток. Как заявил URA.RU адвокат Третьякова Сергей Колосовский, защита будет требовать пересмотра приговора с полным оправданием.

«Моего подзащитного признали виновным по двум эпизодам получения взяток и превышении полномочий, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в семь миллионов рублей. В расследовании дела и обвинительном заключении было много нарушений. Мы будем подавать апелляцию и требовать полного оправдания», — заявил адвокат.

Сам Третьяков после вынесения приговора заявил, что был и остается честным человеком. Гособвинение просило назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с выплатой штраф в четыре миллиона рублей.

Третьяков руководил администрацией Миасса с сентября 2013 по октябрь 2015 года. Ушел в отставку, отказавшись участвовать в выборах главы города. Уголовные дела в отношении него были возбуждены в ноябре 2018 года и касались периода октября 2012 года, когда Третьяков занимал пост заместителя главы администрации.

Бывшего сити-менеджера обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Показания на него дали бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, отбывающий наказание за коррупцию, и предприниматель Андрей Юдин, привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. Третьяков заявил, что взяток не брал, прошел тест на полиграфе, который показал, что он говорит правду. Сафонов и Юдин тест провалили.