Власти Израиля объяснили, почему боятся передавать «Железный купол» Украине

Премьер-министр Израиля: системы «Железный купол» рискуют попасть к Ирану при передаче Киеву
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Клипарт. Сток Сайт президента России, нетаньяху биньямин
Биньямин Нетаньяху отверг призывы присоединиться к вооружению Украины Фото:
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Израиль боится передавать Украине системы противоракетной обороны «Железный купол», так как опасается, что она попадет к Ирану. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — сказал Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также отверг призывы американских и украинских чиновников присоединиться к Западу в вопросе вооружения Киева.

Ранее бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявлял, что Израиль опасается передавать «Железный купол» Украине, так как боится, что Россия перехватит технологии, используемые в системе ПРО. Позже журналист Йона Джереми Боб сказал, что передача этих систем Киеву не имеет смысла из-за более совершенных российских ракет в зоне боевых действий, пишет RT.

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Израиль боится передавать Украине системы противоракетной обороны «Железный купол», так как опасается, что она попадет к Ирану. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — сказал Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также отверг призывы американских и украинских чиновников присоединиться к Западу в вопросе вооружения Киева. Ранее бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявлял, что Израиль опасается передавать «Железный купол» Украине, так как боится, что Россия перехватит технологии, используемые в системе ПРО. Позже журналист Йона Джереми Боб сказал, что передача этих систем Киеву не имеет смысла из-за более совершенных российских ракет в зоне боевых действий, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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