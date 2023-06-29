Власти Израиля объяснили, почему боятся передавать «Железный купол» Украине

Премьер-министр Израиля: системы «Железный купол» рискуют попасть к Ирану при передаче Киеву

Биньямин Нетаньяху отверг призывы присоединиться к вооружению Украины Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Израиль боится передавать Украине системы противоракетной обороны «Железный купол», так как опасается, что она попадет к Ирану. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — сказал Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также отверг призывы американских и украинских чиновников присоединиться к Западу в вопросе вооружения Киева.

Ранее бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявлял, что Израиль опасается передавать «Железный купол» Украине, так как боится, что Россия перехватит технологии, используемые в системе ПРО. Позже журналист Йона Джереми Боб сказал, что передача этих систем Киеву не имеет смысла из-за более совершенных российских ракет в зоне боевых действий, пишет RT.