Власти Израиля объяснили, почему боятся передавать «Железный купол» Украине

Израиль боится передавать Украине системы противоракетной обороны «Железный купол», так как опасается, что она попадет к Ирану. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — сказал Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также отверг призывы американских и украинских чиновников присоединиться к Западу в вопросе вооружения Киева.
Ранее бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявлял, что Израиль опасается передавать «Железный купол» Украине, так как боится, что Россия перехватит технологии, используемые в системе ПРО. Позже журналист Йона Джереми Боб сказал, что передача этих систем Киеву не имеет смысла из-за более совершенных российских ракет в зоне боевых действий, пишет RT.
Израиль боится передавать Украине системы противоракетной обороны «Железный купол», так как опасается, что она попадет к Ирану. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. «Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — сказал Биньямин Нетаньяху в интервью изданию The Wall Street Journal. Он также отверг призывы американских и украинских чиновников присоединиться к Западу в вопросе вооружения Киева. Ранее бывший бригадный генерал Израиля Яков Нагель заявлял, что Израиль опасается передавать «Железный купол» Украине, так как боится, что Россия перехватит технологии, используемые в системе ПРО. Позже журналист Йона Джереми Боб сказал, что передача этих систем Киеву не имеет смысла из-за более совершенных российских ракет в зоне боевых действий, пишет RT.