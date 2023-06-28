28 июня 2023

Новым замом губернатора Артюхова станет мэр с опытом в ТЭК ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
В команде губернатора Артюхова появится новый заместитель — по экологии и ТЭК Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым директором департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО станет действующий мэр Губкинского Андрей Гаранин. Как рассказали URA.RU источники во властных структурах, соответствующее решение о назначении чиновника замом губернатора уже принято главой региона Дмитрием Артюховым.

«На новую работу в должности заместителя губернатора прочат главу Губкинского Андрея Гаранина. Функционал должности Гаранина пока до конца не ясен, однако поговаривают, что градоначальник будет курировать в округе экологические вопросы и ТЭК, то есть совмещать должности зама главы региона и главы департамента», — рассказали инсайдеры агентства.

Как утверждают собеседники, кандидатура Гаранина устраивает элиты, к тому же он имеет профильное образование и опыт работы в ТЭК. Градоначальник является лидером рейтинга глав муниципалитетов, который якобы тайно ведется в правительстве региона.

По словам источников, официально о решении губернатора будет объявлено уде 29 июня. В качестве наиболее вероятного преемника Гаранина называют первого заместителя главы Губкинского Андрея Бандурко, который полностью в курсе всех дел в муниципалитете.

Ранее URA.RU рассказывало что пост главы ДПиЭ ЯНАО оставался вакантным после ухода Сергея Хрущева по семейным обстоятельствам в ноябре прошлого года. Замещавший его Александр Гаврилюк якобы не проявил себя в новой должности и не сработался с главой региона.

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Новым директором департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО станет действующий мэр Губкинского Андрей Гаранин. Как рассказали URA.RU источники во властных структурах, соответствующее решение о назначении чиновника замом губернатора уже принято главой региона Дмитрием Артюховым. «На новую работу в должности заместителя губернатора прочат главу Губкинского Андрея Гаранина. Функционал должности Гаранина пока до конца не ясен, однако поговаривают, что градоначальник будет курировать в округе экологические вопросы и ТЭК, то есть совмещать должности зама главы региона и главы департамента», — рассказали инсайдеры агентства. Как утверждают собеседники, кандидатура Гаранина устраивает элиты, к тому же он имеет профильное образование и опыт работы в ТЭК. Градоначальник является лидером рейтинга глав муниципалитетов, который якобы тайно ведется в правительстве региона. По словам источников, официально о решении губернатора будет объявлено уде 29 июня. В качестве наиболее вероятного преемника Гаранина называют первого заместителя главы Губкинского Андрея Бандурко, который полностью в курсе всех дел в муниципалитете. Ранее URA.RU рассказывало что пост главы ДПиЭ ЯНАО оставался вакантным после ухода Сергея Хрущева по семейным обстоятельствам в ноябре прошлого года. Замещавший его Александр Гаврилюк якобы не проявил себя в новой должности и не сработался с главой региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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