Мэру Челябинска показали, каким будет новый микрорайон на месте Каширинского рынка

Проект презентовал гендиректор группы компаний «Голос.Девелопмент» Сергей Пахомов Фото: Сергей Петров © URA.RU

Глава Челябинска 29 июня Наталья Котова осмотрела площадку под новый микрорайон по проекту комплексного развития территории, который построят на месте Каширинского рынка. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров планируется разместить здания высотой 7-23 этажей, передает корреспондент URA.RU.

«Это украсит Калининский район, где преобладает стандартная застройка. Мы надеемся на то, что действительно будет создано жилье комфорт-класса, и часть жителей Челябинска с удовольствием переедут в этот микрорайон и будут здесь проживать», — отметила Котова.

Новый микрорайон является самым большим из 12 заключенных в городе проектов КРТ. Глава Челябинска подчеркнула, в новом ЖК будет создана необходимая социальная инфраструктура. Вблизи будет детский сад на 250 мест и школа более, чем на 1000 мест. А на первых этажах помимо кафе разместят учреждения допобразования, детские и фитнес клубы. Благодаря такому подходу появится современное пространство, которое смогут оценить жителей всех окрестных домов.

Строительство будет вестись в несколько этапов. Первыми построят дома возле улицы Братьев Кашириных. Жилой комплекс растянется до близлежащих многоэтажных жилых домов. Начало строительства намечено на октябрь 2023 года. По документам, закончить строительство застройщик должен будет через пять лет.