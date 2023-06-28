С карты Тюменской области, несмотря на протесты депутатов, исчезла деревня

Тюменская облдума ликвидировала деревню Резанова в Викуловском районе

29 июня 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

В деревне Резанова Викуловского района не осталось жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская областная дума упразднила деревню Резанова (Викуловский район) в связи с прекращением существования населенного пункта. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «В связи с прекращением существования деревни Резанова упразднить населенный пункт», — говорится в документе. С инициативой ликвидации деревни выступила администрация Викуловского района — по словам чиновников, в населенном пункте не осталось ни жителей, ни домов. Против принятия законопроекта выступила фракция ЛДПР. «Позиция нашей партии не изменилась. Надо искать механизмы для сохранения населенных пунктов, а не ликвидировать их», — выступило замглавы фракции Иван Вершинин. Тем не менее, решение об упразднении деревни было принято большинством голосов. Ранее депутаты Тюменской областной думы упразднили деревни Герасимовка и Нефедова в Уватском районе. Позднее оказалось, что там остались жители, а главу района призвали сложить полномочия.

Тюменская областная дума упразднила деревню Резанова (Викуловский район) в связи с прекращением существования населенного пункта. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «В связи с прекращением существования деревни Резанова упразднить населенный пункт», — говорится в документе. С инициативой ликвидации деревни выступила администрация Викуловского района — по словам чиновников, в населенном пункте не осталось ни жителей, ни домов. Против принятия законопроекта выступила фракция ЛДПР. «Позиция нашей партии не изменилась. Надо искать механизмы для сохранения населенных пунктов, а не ликвидировать их», — выступило замглавы фракции Иван Вершинин. Тем не менее, решение об упразднении деревни было принято большинством голосов. Ранее депутаты Тюменской областной думы упразднили деревни Герасимовка и Нефедова в Уватском районе. Позднее оказалось, что там остались жители, а главу района призвали сложить полномочия.