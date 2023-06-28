28 июня 2023

С карты Тюменской области, несмотря на протесты депутатов, исчезла деревня

Тюменская облдума ликвидировала деревню Резанова в Викуловском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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В деревне Резанова Викуловского района не осталось жителей Фото:

Тюменская областная дума упразднила деревню Резанова (Викуловский район) в связи с прекращением существования населенного пункта. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«В связи с прекращением существования деревни Резанова упразднить населенный пункт», — говорится в документе. С инициативой ликвидации деревни выступила администрация Викуловского района — по словам чиновников, в населенном пункте не осталось ни жителей, ни домов.

Против принятия законопроекта выступила фракция ЛДПР. «Позиция нашей партии не изменилась. Надо искать механизмы для сохранения населенных пунктов, а не ликвидировать их», — выступило замглавы фракции Иван Вершинин. Тем не менее, решение об упразднении деревни было принято большинством голосов.

Ранее депутаты Тюменской областной думы упразднили деревни Герасимовка и Нефедова в Уватском районе. Позднее оказалось, что там остались жители, а главу района призвали сложить полномочия.

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Тюменская областная дума упразднила деревню Резанова (Викуловский район) в связи с прекращением существования населенного пункта. Решение об этом было принято 29 июня на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «В связи с прекращением существования деревни Резанова упразднить населенный пункт», — говорится в документе. С инициативой ликвидации деревни выступила администрация Викуловского района — по словам чиновников, в населенном пункте не осталось ни жителей, ни домов. Против принятия законопроекта выступила фракция ЛДПР. «Позиция нашей партии не изменилась. Надо искать механизмы для сохранения населенных пунктов, а не ликвидировать их», — выступило замглавы фракции Иван Вершинин. Тем не менее, решение об упразднении деревни было принято большинством голосов. Ранее депутаты Тюменской областной думы упразднили деревни Герасимовка и Нефедова в Уватском районе. Позднее оказалось, что там остались жители, а главу района призвали сложить полномочия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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