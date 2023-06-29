В школах России введут новый предмет о защите Родины

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В Минпросвещения предложили переименовать ОБЖ в Основы безопасности и защита Родины Фото:

Минпросвещения России предложило переквалифицировать в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом заявила департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева во время «круглого стола» в Государственной Думе.

«Мы должны внести изменения в 273-й федеральный закон, в части переименования учебного предмета в Основы безопасности и защита Родины», — сказала Анна Тимофеева. Также она заявила о необходимости внесения поправок в федеральные государственные стандарты образования. По ее словам, новой учебной программой займутся представители Минобороны и МЧС. Трансляция ее выступления проходит на сайте Госдумы РФ.

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Минпросвещения России предложило переквалифицировать в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом заявила департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева во время «круглого стола» в Государственной Думе. «Мы должны внести изменения в 273-й федеральный закон, в части переименования учебного предмета в Основы безопасности и защита Родины», — сказала Анна Тимофеева. Также она заявила о необходимости внесения поправок в федеральные государственные стандарты образования. По ее словам, новой учебной программой займутся представители Минобороны и МЧС. Трансляция ее выступления проходит на сайте Госдумы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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