В школах России введут новый предмет о защите Родины

Минпросвещения России предложило переквалифицировать в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом заявила департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева во время «круглого стола» в Государственной Думе.
«Мы должны внести изменения в 273-й федеральный закон, в части переименования учебного предмета в Основы безопасности и защита Родины», — сказала Анна Тимофеева. Также она заявила о необходимости внесения поправок в федеральные государственные стандарты образования. По ее словам, новой учебной программой займутся представители Минобороны и МЧС. Трансляция ее выступления проходит на сайте Госдумы РФ.
Минпросвещения России предложило переквалифицировать в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом заявила департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева во время «круглого стола» в Государственной Думе. «Мы должны внести изменения в 273-й федеральный закон, в части переименования учебного предмета в Основы безопасности и защита Родины», — сказала Анна Тимофеева. Также она заявила о необходимости внесения поправок в федеральные государственные стандарты образования. По ее словам, новой учебной программой займутся представители Минобороны и МЧС. Трансляция ее выступления проходит на сайте Госдумы РФ.