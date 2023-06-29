В школах России введут новый предмет о защите Родины

В Минпросвещения предложили переименовать ОБЖ в Основы безопасности и защита Родины Фото: Илья Московец © URA.RU

Минпросвещения России предложило переквалифицировать в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Об этом заявила департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева во время «круглого стола» в Государственной Думе.