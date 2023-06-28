В центре Челябинска открывается новый ресторан по европейским стандартам. Фото, видео

29 июня 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Ресторан начнет работать как бистро на качественной продуктовой базе, заявил Модестов Фото: Алина Яковлева © URA.RU В Челябинске 30 июня открывается новый ресторан «Профессорский» по европейским стандартам на проспекте Ленина, 74. Заведение начнет работать как бистро, позже перейдет на ресторанное меню, рассказал URA.RU основатель заведения и шеф-повар Дмитрий Модестов. «С 30 июня заведение откроется в тестовом режиме. Мы начинаем работать по меню бистро на ресторанной продуктовой базе. Концепция ресторана заключается в работе по европейским стандартам. В нашем заведении шеф и владелец — один и тот же человек. Люди идут в ресторан ради шефа, такому европейскому концепту мы придерживаемся», — заявил Модестов. Шеф разработал два меню по 12 позиций: для бистро и ресторана. Второе будет представлено гостям позже. Работает заведение на отечественных продуктах локального производства. В ресторане открытая кухня и зал на 48 посадочных мест. Средний чек составит от двух до 2,5 тысяч рублей. Техническое открытие «Профессорского» должно было состояться 10 мая. Модестов раскрыл концепцию и меню ресторана в марте. Тогда шеф заверил, что внедрит принципы «Мишлен» и европейского качества. Заведение рассчитано на 48 посадочных мест Фото: Алина Яковлева © URA.RU Посетители могут видеть работу открытой кухни Фото: Алина Яковлева © URA.RU

В Челябинске 30 июня открывается новый ресторан «Профессорский» по европейским стандартам на проспекте Ленина, 74. Заведение начнет работать как бистро, позже перейдет на ресторанное меню, рассказал URA.RU основатель заведения и шеф-повар Дмитрий Модестов. «С 30 июня заведение откроется в тестовом режиме. Мы начинаем работать по меню бистро на ресторанной продуктовой базе. Концепция ресторана заключается в работе по европейским стандартам. В нашем заведении шеф и владелец — один и тот же человек. Люди идут в ресторан ради шефа, такому европейскому концепту мы придерживаемся», — заявил Модестов. Шеф разработал два меню по 12 позиций: для бистро и ресторана. Второе будет представлено гостям позже. Работает заведение на отечественных продуктах локального производства. В ресторане открытая кухня и зал на 48 посадочных мест. Средний чек составит от двух до 2,5 тысяч рублей. Техническое открытие «Профессорского» должно было состояться 10 мая. Модестов раскрыл концепцию и меню ресторана в марте. Тогда шеф заверил, что внедрит принципы «Мишлен» и европейского качества.