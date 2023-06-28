28 июня 2023

В центре Челябинска открывается новый ресторан по европейским стандартам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-ланч перед открытием ресторана "Профессорский". Челябинск, модестов дмитрий
Ресторан начнет работать как бистро на качественной продуктовой базе, заявил Модестов Фото:

В Челябинске 30 июня открывается новый ресторан «Профессорский» по европейским стандартам на проспекте Ленина, 74. Заведение начнет работать как бистро, позже перейдет на ресторанное меню, рассказал URA.RU основатель заведения и шеф-повар Дмитрий Модестов.

«С 30 июня заведение откроется в тестовом режиме. Мы начинаем работать по меню бистро на ресторанной продуктовой базе. Концепция ресторана заключается в работе по европейским стандартам. В нашем заведении шеф и владелец — один и тот же человек. Люди идут в ресторан ради шефа, такому европейскому концепту мы придерживаемся», — заявил Модестов.

Шеф разработал два меню по 12 позиций: для бистро и ресторана. Второе будет представлено гостям позже. Работает заведение на отечественных продуктах локального производства. В ресторане открытая кухня и зал на 48 посадочных мест. Средний чек составит от двух до 2,5 тысяч рублей.

Техническое открытие «Профессорского» должно было состояться 10 мая. Модестов раскрыл концепцию и меню ресторана в марте. Тогда шеф заверил, что внедрит принципы «Мишлен» и европейского качества.

Пресс-ланч перед открытием ресторана "Профессорский". Челябинск
Заведение рассчитано на 48 посадочных мест
Фото:
Пресс-ланч перед открытием ресторана "Профессорский". Челябинск
Посетители могут видеть работу открытой кухни
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 30 июня открывается новый ресторан «Профессорский» по европейским стандартам на проспекте Ленина, 74. Заведение начнет работать как бистро, позже перейдет на ресторанное меню, рассказал URA.RU основатель заведения и шеф-повар Дмитрий Модестов. «С 30 июня заведение откроется в тестовом режиме. Мы начинаем работать по меню бистро на ресторанной продуктовой базе. Концепция ресторана заключается в работе по европейским стандартам. В нашем заведении шеф и владелец — один и тот же человек. Люди идут в ресторан ради шефа, такому европейскому концепту мы придерживаемся», — заявил Модестов. Шеф разработал два меню по 12 позиций: для бистро и ресторана. Второе будет представлено гостям позже. Работает заведение на отечественных продуктах локального производства. В ресторане открытая кухня и зал на 48 посадочных мест. Средний чек составит от двух до 2,5 тысяч рублей. Техническое открытие «Профессорского» должно было состояться 10 мая. Модестов раскрыл концепцию и меню ресторана в марте. Тогда шеф заверил, что внедрит принципы «Мишлен» и европейского качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...