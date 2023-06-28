Собор Преображения Господня, который в Салехарде (ЯНАО) строят с 2012 года, сдадут только в конце 2024 года. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, строительство самого храма находится на завершающей стадии, а храмового комплекса — еще продолжается.
«Работы по остальным объектам храмового комплекса и благоустройство будут продолжаться. Плановый срок сдачи — конец 2024 года», — говорится в сообщении.
Собор Преображения Господня планировали сдать летом 2023 года. На его открытие должен был приехать патриарх Кирилл. В Салехардской Епархии агентству сообщили, что ведут переговоры с епископом, чтобы тот посетил Салехард. Накануне патриарх был в Тюмени и Югре.
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