28 июня 2023

Срок сдачи храма-долгостроя в ЯНАО сдвинули на год. Фото

Собор Преображения Господня в Салехарде сдадут в конце 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ямал, храм, собор, город салехард
В этом году закончится строительство храма, но сам комплекс будет сдан только в конце 2024 года Фото:

Собор Преображения Господня, который в Салехарде (ЯНАО) строят с 2012 года, сдадут только в конце 2024 года. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, строительство самого храма находится на завершающей стадии, а храмового комплекса — еще продолжается.

«Работы по остальным объектам храмового комплекса и благоустройство будут продолжаться. Плановый срок сдачи — конец 2024 года», — говорится в сообщении.

Собор Преображения Господня планировали сдать летом 2023 года. На его открытие должен был приехать патриарх Кирилл. В Салехардской Епархии агентству сообщили, что ведут переговоры с епископом, чтобы тот посетил Салехард. Накануне патриарх был в Тюмени и Югре.

Недостроенный храм
Недостроенный храм
Фото:

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Собор Преображения Господня, который в Салехарде (ЯНАО) строят с 2012 года, сдадут только в конце 2024 года. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, строительство самого храма находится на завершающей стадии, а храмового комплекса — еще продолжается. «Работы по остальным объектам храмового комплекса и благоустройство будут продолжаться. Плановый срок сдачи — конец 2024 года», — говорится в сообщении. Собор Преображения Господня планировали сдать летом 2023 года. На его открытие должен был приехать патриарх Кирилл. В Салехардской Епархии агентству сообщили, что ведут переговоры с епископом, чтобы тот посетил Салехард. Накануне патриарх был в Тюмени и Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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