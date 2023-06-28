Срок сдачи храма-долгостроя в ЯНАО сдвинули на год. Фото

Собор Преображения Господня в Салехарде сдадут в конце 2024 года

29 июня 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

В этом году закончится строительство храма, но сам комплекс будет сдан только в конце 2024 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Собор Преображения Господня, который в Салехарде (ЯНАО) строят с 2012 года, сдадут только в конце 2024 года. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, строительство самого храма находится на завершающей стадии, а храмового комплекса — еще продолжается. «Работы по остальным объектам храмового комплекса и благоустройство будут продолжаться. Плановый срок сдачи — конец 2024 года», — говорится в сообщении. Собор Преображения Господня планировали сдать летом 2023 года. На его открытие должен был приехать патриарх Кирилл. В Салехардской Епархии агентству сообщили, что ведут переговоры с епископом, чтобы тот посетил Салехард. Накануне патриарх был в Тюмени и Югре. Недостроенный храм Фото: корреспондент URA.RU

Собор Преображения Господня, который в Салехарде (ЯНАО) строят с 2012 года, сдадут только в конце 2024 года. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, строительство самого храма находится на завершающей стадии, а храмового комплекса — еще продолжается. «Работы по остальным объектам храмового комплекса и благоустройство будут продолжаться. Плановый срок сдачи — конец 2024 года», — говорится в сообщении. Собор Преображения Господня планировали сдать летом 2023 года. На его открытие должен был приехать патриарх Кирилл. В Салехардской Епархии агентству сообщили, что ведут переговоры с епископом, чтобы тот посетил Салехард. Накануне патриарх был в Тюмени и Югре.