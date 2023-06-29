Риелтор заявила, что в Петербурге можно купить квартиру по цене «однушки» в Перми

Стоимость «однушек» в Перми и в Петербурге примерно одинаковая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермских агентствах недвижимости увеличилось количество предложений о продаже квартир в Санкт-Петербурге, которые по цене соответствуют пермским. За 4,5 млн рублей можно приобрести «однушку» в строящихся домах в обоих городах, рассказала URA.RU агент по недвижимости Анастасия Худякова.

«В Петербурге можно купить квартиру в строящемся доме по пермским расценкам, но она будет расположена не в центре. Например, квартиру эконом-класса площадью 35 кв. м. в Санкт-Петербурге можно приобрести за 4,5 млн рублей. Она будет находиться в часе езды от Дворцовой площади. В Перми за эту стоимость можно купить однокомнатную квартиру в строящемся доме, который находится в 15 минутах езды от эспланады», — рассказала Худякова корреспонденту агентства.

Также она добавила, что на жилые комплексы бизнес-класса цены отличаются, но не существенно. В Перми квартира в элитном жилом комплексе в районе ДКЖ площадью 48 квадратных метров стоит шесть млн рублей. Такая же квартира в Петербурге в Приморском районе обойдется в 10 млн рублей. При этом пермякам не нужно ехать в северную столицу, чтобы оформить документы на покупку. Сделку можно оформить, не выезжая из Перми.

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