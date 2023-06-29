В Екатеринбурге из-за непогоды задержали вылет нескольких рейсов. Скрин

29 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Кольцово задержали пять рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вылет пяти авиарейсов из Екатеринбурга задержали из-за непогоды. Об этом сообщили читатели URA.RU. Слова собеседников агентства подтверждает информация, опубликованная на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс во Владикавказ задержан на час. Также на час задержали рейсы в Стамбул, Ереван, Ош, Москву. Скорее всего, это связано с нелетной погодой», — поделились читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу Кольцово. Оперативно комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали вылет четырех самолетов в Самару, Сочи и Санкт-Петербург. Точные причины задержек и отмены авиарейсов на сайте Кольцово не были указаны. Обновлено 29.06.2023,17.47: В пресс-службе екатеринбургского аэропорта заявили о том, что задержка рейсов произошла из-за сложных метеоусловий в городе (гроза над точкой). «На вылет задержаны семь рейсов. Рейсы на прилет аэропорт принимает без ограничений», — отметили в Кольцово. Фото: читатель URA.RU

Вылет пяти авиарейсов из Екатеринбурга задержали из-за непогоды. Об этом сообщили читатели URA.RU. Слова собеседников агентства подтверждает информация, опубликованная на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс во Владикавказ задержан на час. Также на час задержали рейсы в Стамбул, Ереван, Ош, Москву. Скорее всего, это связано с нелетной погодой», — поделились читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу Кольцово. Оперативно комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге задержали вылет четырех самолетов в Самару, Сочи и Санкт-Петербург. Точные причины задержек и отмены авиарейсов на сайте Кольцово не были указаны. Обновлено 29.06.2023,17.47: В пресс-службе екатеринбургского аэропорта заявили о том, что задержка рейсов произошла из-за сложных метеоусловий в городе (гроза над точкой). «На вылет задержаны семь рейсов. Рейсы на прилет аэропорт принимает без ограничений», — отметили в Кольцово.