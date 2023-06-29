Мэрия Челябинска объяснила, почему не заплатила фирме из Ульяновска

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В мэрии заявили, что был поставлен некачественный товар Фото:

Администрация Челябинска объяснила, почему не заплатила фирме из Ульяновска ООО «Монтажное Строительное Управление-7» («МСУ-7») за выполненную работу — поставку модульных конструкций для строительства отдела полиции в микрорайоне «Парковый». Об этом представители мэрии написали в ответе на запрос URA.RU. Они пояснили, что по итогам экспертизы установлено, что поставленный товар не соответствует требованиям контракта.

«Муниципальный контракт на поставку, сборку и установку модульных конструкций на территории Курчатовского района города Челябинска (далее — товар) заключен между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и ООО „МСУ-7“ по результатам электронного аукциона. При приемке товара проведена экспертиза результатов закупки. По итогам экспертизы установлено, что поставленный товар не соответствует требованиям муниципального контракта», — говорится в ответе мэрии.

Несоответствие требованиям не позволило администрации Челябинска оплатить выполненную работу. В то же время фирма из Ульяновска настаивает на оплате и обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. «МСУ-7» требует, чтобы им оплатили сумму. URA.RU обратилось с запросом к «МСУ-7» с просьбой прокомментировать обращение в суд. Ответ на запрос пока не поступил.

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Администрация Челябинска объяснила, почему не заплатила фирме из Ульяновска ООО «Монтажное Строительное Управление-7» («МСУ-7») за выполненную работу — поставку модульных конструкций для строительства отдела полиции в микрорайоне «Парковый». Об этом представители мэрии написали в ответе на запрос URA.RU. Они пояснили, что по итогам экспертизы установлено, что поставленный товар не соответствует требованиям контракта. «Муниципальный контракт на поставку, сборку и установку модульных конструкций на территории Курчатовского района города Челябинска (далее — товар) заключен между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и ООО „МСУ-7“ по результатам электронного аукциона. При приемке товара проведена экспертиза результатов закупки. По итогам экспертизы установлено, что поставленный товар не соответствует требованиям муниципального контракта», — говорится в ответе мэрии. Несоответствие требованиям не позволило администрации Челябинска оплатить выполненную работу. В то же время фирма из Ульяновска настаивает на оплате и обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. «МСУ-7» требует, чтобы им оплатили сумму. URA.RU обратилось с запросом к «МСУ-7» с просьбой прокомментировать обращение в суд. Ответ на запрос пока не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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