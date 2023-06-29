Мэрия Челябинска объяснила, почему не заплатила фирме из Ульяновска

В мэрии заявили, что был поставлен некачественный товар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска объяснила, почему не заплатила фирме из Ульяновска ООО «Монтажное Строительное Управление-7» («МСУ-7») за выполненную работу — поставку модульных конструкций для строительства отдела полиции в микрорайоне «Парковый». Об этом представители мэрии написали в ответе на запрос URA.RU. Они пояснили, что по итогам экспертизы установлено, что поставленный товар не соответствует требованиям контракта.

«Муниципальный контракт на поставку, сборку и установку модульных конструкций на территории Курчатовского района города Челябинска (далее — товар) заключен между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска и ООО „МСУ-7“ по результатам электронного аукциона. При приемке товара проведена экспертиза результатов закупки. По итогам экспертизы установлено, что поставленный товар не соответствует требованиям муниципального контракта», — говорится в ответе мэрии.

Несоответствие требованиям не позволило администрации Челябинска оплатить выполненную работу. В то же время фирма из Ульяновска настаивает на оплате и обратилась в Арбитражный суд Челябинской области. «МСУ-7» требует, чтобы им оплатили сумму. URA.RU обратилось с запросом к «МСУ-7» с просьбой прокомментировать обращение в суд. Ответ на запрос пока не поступил.