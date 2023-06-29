Украина не получит ответа о вступлении в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

Генсек НАТО Столтенберг: стремление Украины в НАТО будет обсуждаться после саммита в Вильнюсе

29 июня 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Поддержка Украины является приоритетом для НАТО, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Обсуждение вступления Украины в НАТО возможно лишь после саммита альянса в Вильнюсе. Он будет проходить в июле. Об этом рассказал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. «После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе», — рассказал Столтенберг на саммите ЕС. Трансляция доступна на официальном сайте Европейского Совета. Он уточнил, что в данный момент приоритетом для НАТО является поддержка Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не станет членом НАТО, пока не закончится спецоперация России. Он отметил, что Киев надеется получить гарантии безопасности в ближайшее время. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены помогать Украине в продвижении к членству в НАТО.

Обсуждение вступления Украины в НАТО возможно лишь после саммита альянса в Вильнюсе. Он будет проходить в июле. Об этом рассказал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. «После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе», — рассказал Столтенберг на саммите ЕС. Трансляция доступна на официальном сайте Европейского Совета. Он уточнил, что в данный момент приоритетом для НАТО является поддержка Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не станет членом НАТО, пока не закончится спецоперация России. Он отметил, что Киев надеется получить гарантии безопасности в ближайшее время. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены помогать Украине в продвижении к членству в НАТО.