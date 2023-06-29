Суд оставил в силе приговор участнице пермской банды судебных приставов

Апелляционная жалоба Александры Мардановой на приговор отклонена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу бывшей участницы банды судебных приставов Александре Мардановой. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Пермского краевого суда.

«Приговор Александре Мардановой оставлен без изменения», — говорится в сообщении суда. После пересмотра уголовного дела Марданова осуждена на 5,5 лет лишения свободы и должна выплатить штраф в размере 3,5 миллионов рублей.

Марданова работала начальником отдела в УФССП по Пермскому краю и помогала бывшему главному приставу Игорю Кожевникову обналичивать средства с арестованных счетов различных организаций. Стоимость вознаграждения за обналичивание денег приставы оценили в 3-5% от общей суммы выведенных средств. во время следствия Марданова заключила сделку со следствием и полностью признала свою вину. Она также дала показания против своего бывшего руководителя.