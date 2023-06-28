Губернатор Шумков рассказал, как Курганская область борется с дефицитом кадров

Курганские власти переделали систему среднего образования под заводы

Шумков отчитался о борьбе с дефицитом кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как в регионе решают проблему кадрового дефицита. Об этом глава области сообщил во время прямой трансляции телеканалу «Царьград».

«Нехватка кадров, конечно, тормозит наши усилия. Если вы построите завод и купите новое оборудование, то показатели экономики будут нереализованы. Касательно того, как решать проблему кадров, тут все инструменты универсальны», — рассказал Шумков.

Губернатор заявил, что для решения вопроса с дефицитом кадров власти переделали работу образовательных учреждений, в частности профессионального образования. Со слов Шумкова, в каждом ссузе создан наблюдательный совет, в который вошли работодатели. Теперь они могут вносить изменения в учебный план. Также сотрудники курганских предприятий могут приходить на работу в качестве преподавателей в колледжи и техникумы. Губернатор отмечает, что такие работники будут получать такую же зарплату во время преподавания, как и на предприятиях. Между тем, преподавателей ссузов будут отправлять на стажировку в предприятия Кургана, также с сохранением зарплаты.

Из нововведений в регионе Шумков также отметил, что студенты курганских колледжей и техникумов последний год в ссузе проводят на предприятиях. С его слов такая практика помогает и студентам в поиске работы, и работодателям в поиске сотрудников.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков с помощью телевизора сделал выводы о безработице в Курганской области. Рекламные объявления глава региона увидел в прайм-тайм.