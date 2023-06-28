Курганский губернатор назвал условие для прекращения деятельности диаспор

Губернатор Шумков призвал прекращать деятельности диаспор, если они влияют на работу правоохранителей

29 июня 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков высказался о нацдиаспорах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что представительства национальных диаспор должны прекращать свою деятельность в случае их попыток повлиять на работу правоохранительных структур. Об этом он заявил в телевизионном интервью. «Как только представители диаспор появляются в коридорах силовых структур, пытаясь влиять на сотрудников органов, они должны получать уведомления о прекращении своей деятельности», — поделился мнением губернатор с телеканалом «Царьград». Руководитель региона полагает, что таких деятелей нужно делать соучастниками преступлений, которые совершают их соотечественники. Губернатор также поделился опытом работы с диаспорами в Курганской области. Он сообщил, что диаспоры работают в рамках национально-культурных центров. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков предложил ликвидировать некоторые нацдиаспоры. Он утверждал, что через Минюст необходимо закрывать организации, которые пытаются влиять на правоохранительные органы.

Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что представительства национальных диаспор должны прекращать свою деятельность в случае их попыток повлиять на работу правоохранительных структур. Об этом он заявил в телевизионном интервью. «Как только представители диаспор появляются в коридорах силовых структур, пытаясь влиять на сотрудников органов, они должны получать уведомления о прекращении своей деятельности», — поделился мнением губернатор с телеканалом «Царьград». Руководитель региона полагает, что таких деятелей нужно делать соучастниками преступлений, которые совершают их соотечественники. Губернатор также поделился опытом работы с диаспорами в Курганской области. Он сообщил, что диаспоры работают в рамках национально-культурных центров. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков предложил ликвидировать некоторые нацдиаспоры. Он утверждал, что через Минюст необходимо закрывать организации, которые пытаются влиять на правоохранительные органы.