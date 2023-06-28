Курганский губернатор назвал условие для прекращения деятельности диаспор

Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что представительства национальных диаспор должны прекращать свою деятельность в случае их попыток повлиять на работу правоохранительных структур. Об этом он заявил в телевизионном интервью.
«Как только представители диаспор появляются в коридорах силовых структур, пытаясь влиять на сотрудников органов, они должны получать уведомления о прекращении своей деятельности», — поделился мнением губернатор с телеканалом «Царьград». Руководитель региона полагает, что таких деятелей нужно делать соучастниками преступлений, которые совершают их соотечественники.
Губернатор также поделился опытом работы с диаспорами в Курганской области. Он сообщил, что диаспоры работают в рамках национально-культурных центров.
Ранее URA.RU сообщало, что Шумков предложил ликвидировать некоторые нацдиаспоры. Он утверждал, что через Минюст необходимо закрывать организации, которые пытаются влиять на правоохранительные органы.
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