28 июня 2023

Курганский губернатор назвал условие для прекращения деятельности диаспор

Губернатор Шумков призвал прекращать деятельности диаспор, если они влияют на работу правоохранителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион 45. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков высказался о нацдиаспорах Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что представительства национальных диаспор должны прекращать свою деятельность в случае их попыток повлиять на работу правоохранительных структур. Об этом он заявил в телевизионном интервью.

«Как только представители диаспор появляются в коридорах силовых структур, пытаясь влиять на сотрудников органов, они должны получать уведомления о прекращении своей деятельности», — поделился мнением губернатор с телеканалом «Царьград». Руководитель региона полагает, что таких деятелей нужно делать соучастниками преступлений, которые совершают их соотечественники.

Губернатор также поделился опытом работы с диаспорами в Курганской области. Он сообщил, что диаспоры работают в рамках национально-культурных центров.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков предложил ликвидировать некоторые нацдиаспоры. Он утверждал, что через Минюст необходимо закрывать организации, которые пытаются влиять на правоохранительные органы.

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Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что представительства национальных диаспор должны прекращать свою деятельность в случае их попыток повлиять на работу правоохранительных структур. Об этом он заявил в телевизионном интервью. «Как только представители диаспор появляются в коридорах силовых структур, пытаясь влиять на сотрудников органов, они должны получать уведомления о прекращении своей деятельности», — поделился мнением губернатор с телеканалом «Царьград». Руководитель региона полагает, что таких деятелей нужно делать соучастниками преступлений, которые совершают их соотечественники. Губернатор также поделился опытом работы с диаспорами в Курганской области. Он сообщил, что диаспоры работают в рамках национально-культурных центров. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков предложил ликвидировать некоторые нацдиаспоры. Он утверждал, что через Минюст необходимо закрывать организации, которые пытаются влиять на правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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