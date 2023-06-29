Пермяков зовут добывать в Магадане золото за зарплату в 180 тысяч рублей

Каждые 15 дней работодатель обещает выплачивать авансы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям компании «Колымская россыпь». Предприятие, добывающее золото, опубликовало на «Авито» объявления с предложениями о трудоустройстве вахтовым методом на свои объекты в Магаданской области. За вахту в 30 смен обещают заплатить 180 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края от „Колымской россыпи“. Работа в Магадане и Магаданской области. Машинисты погрузчиков, водители бульдозеров, зарплата за смену — до шести тысяч рублей. За вахту в 30 смен выходит 180 тысяч рублей. Аванс каждые 15 дней», — сообщается в описаниях вакансий.

Уточняется, что для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Также на работу берут граждан Казахстана, Армении, Киргизии и Республики Беларусь. Компания «Колымская россыпь» занимается в Магаданской области добычей полезных ископаемых. В том числе предприятие добывает золото.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Там нужно трудиться на строительстве нового реактора АЭС за заработную плату до 450 тысяч рублей.