Пермяков зовут добывать в Магадане золото за зарплату в 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, калькулятор, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Каждые 15 дней работодатель обещает выплачивать авансы Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям компании «Колымская россыпь». Предприятие, добывающее золото, опубликовало на «Авито» объявления с предложениями о трудоустройстве вахтовым методом на свои объекты в Магаданской области. За вахту в 30 смен обещают заплатить 180 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края от „Колымской россыпи“. Работа в Магадане и Магаданской области. Машинисты погрузчиков, водители бульдозеров, зарплата за смену — до шести тысяч рублей. За вахту в 30 смен выходит 180 тысяч рублей. Аванс каждые 15 дней», — сообщается в описаниях вакансий.

Уточняется, что для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Также на работу берут граждан Казахстана, Армении, Киргизии и Республики Беларусь. Компания «Колымская россыпь» занимается в Магаданской области добычей полезных ископаемых. В том числе предприятие добывает золото.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Там нужно трудиться на строительстве нового реактора АЭС за заработную плату до 450 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям компании «Колымская россыпь». Предприятие, добывающее золото, опубликовало на «Авито» объявления с предложениями о трудоустройстве вахтовым методом на свои объекты в Магаданской области. За вахту в 30 смен обещают заплатить 180 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края от „Колымской россыпи“. Работа в Магадане и Магаданской области. Машинисты погрузчиков, водители бульдозеров, зарплата за смену — до шести тысяч рублей. За вахту в 30 смен выходит 180 тысяч рублей. Аванс каждые 15 дней», — сообщается в описаниях вакансий. Уточняется, что для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Также на работу берут граждан Казахстана, Армении, Киргизии и Республики Беларусь. Компания «Колымская россыпь» занимается в Магаданской области добычей полезных ископаемых. В том числе предприятие добывает золото. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области. Там нужно трудиться на строительстве нового реактора АЭС за заработную плату до 450 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...