28 июня 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов назначил нового заместителя

Север-пресс: Дмитрий Артюхов назначил своим заместителем Андрея Гаранина
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин стал директором депприроды ЯНАО и замом губернатора Артюхова Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Действующий мэр Губкинского Андрей Гаранин с 3 июля вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии, и станет заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание «Север-пресс».

«На заседании Совета глав в Салехарде Дмитрий Артюхов объявил о кадровом решении: глава Губкинского Андрей Гаранин станет заместителем главы региона и возглавит департамент природно-ресурсного регулирования. В должность он вступит 3 июля», — сообщает издание.

Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин является самым вероятным кандидатом на эту должность. Перед назначением Артюхов провел с ним рабочую встречу, на которой мэр Губкинского отчитался о своих достижениях.

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Действующий мэр Губкинского Андрей Гаранин с 3 июля вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии, и станет заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание «Север-пресс». «На заседании Совета глав в Салехарде Дмитрий Артюхов объявил о кадровом решении: глава Губкинского Андрей Гаранин станет заместителем главы региона и возглавит департамент природно-ресурсного регулирования. В должность он вступит 3 июля», — сообщает издание. Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин является самым вероятным кандидатом на эту должность. Перед назначением Артюхов провел с ним рабочую встречу, на которой мэр Губкинского отчитался о своих достижениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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