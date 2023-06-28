Губернатор ЯНАО Артюхов назначил нового заместителя

Действующий мэр Губкинского Андрей Гаранин с 3 июля вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии, и станет заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание «Север-пресс».
«На заседании Совета глав в Салехарде Дмитрий Артюхов объявил о кадровом решении: глава Губкинского Андрей Гаранин станет заместителем главы региона и возглавит департамент природно-ресурсного регулирования. В должность он вступит 3 июля», — сообщает издание.
Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин является самым вероятным кандидатом на эту должность. Перед назначением Артюхов провел с ним рабочую встречу, на которой мэр Губкинского отчитался о своих достижениях.
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