Губернатор ЯНАО Артюхов назначил нового заместителя

Север-пресс: Дмитрий Артюхов назначил своим заместителем Андрея Гаранина

29 июня 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Андрей Гаранин стал директором депприроды ЯНАО и замом губернатора Артюхова Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Действующий мэр Губкинского Андрей Гаранин с 3 июля вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии, и станет заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание «Север-пресс». «На заседании Совета глав в Салехарде Дмитрий Артюхов объявил о кадровом решении: глава Губкинского Андрей Гаранин станет заместителем главы региона и возглавит департамент природно-ресурсного регулирования. В должность он вступит 3 июля», — сообщает издание. Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин является самым вероятным кандидатом на эту должность. Перед назначением Артюхов провел с ним рабочую встречу, на которой мэр Губкинского отчитался о своих достижениях.

Действующий мэр Губкинского Андрей Гаранин с 3 июля вступит в должность главы окружного департамента природных ресурсов и экологии, и станет заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает издание «Север-пресс». «На заседании Совета глав в Салехарде Дмитрий Артюхов объявил о кадровом решении: глава Губкинского Андрей Гаранин станет заместителем главы региона и возглавит департамент природно-ресурсного регулирования. В должность он вступит 3 июля», — сообщает издание. Ранее URA.RU рассказало, что Гаранин является самым вероятным кандидатом на эту должность. Перед назначением Артюхов провел с ним рабочую встречу, на которой мэр Губкинского отчитался о своих достижениях.