28 июня 2023

Мэр из ЯНАО отчитался перед главой региона

Мэр Губкинского Гаранин доложил губернатору Артюхову о своих достижениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин доложил Дмитрию Артюхову о своих достижениях Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заслушал доклад мэра Губкинского Андрея Гаранина о достижениях последнего на посту главы города. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Андрей Гаранин рассказал Дмитрию Артюхову об основных достижениях последних лет. Губкинский обновляет рекорд по протяженности ремонта улично-дорожной сети, избавляется от долгостроев, вошел в топ-30 малых городов России, один из лидеров по строительству жилья», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале.

Доклад был заслушан Артюховым во время рабочей встречи. На ней никто из мэров больше не присутствовал.

Ранее URA.RU рассказало, что мэры ЯНАО собрались на совет глав. Большая его часть прошла в отсутствие главы региона, который работал в тундре и вернулся оттуда с новыми идеями.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заслушал доклад мэра Губкинского Андрея Гаранина о достижениях последнего на посту главы города. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Андрей Гаранин рассказал Дмитрию Артюхову об основных достижениях последних лет. Губкинский обновляет рекорд по протяженности ремонта улично-дорожной сети, избавляется от долгостроев, вошел в топ-30 малых городов России, один из лидеров по строительству жилья», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Доклад был заслушан Артюховым во время рабочей встречи. На ней никто из мэров больше не присутствовал. Ранее URA.RU рассказало, что мэры ЯНАО собрались на совет глав. Большая его часть прошла в отсутствие главы региона, который работал в тундре и вернулся оттуда с новыми идеями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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