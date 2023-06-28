Мэр из ЯНАО отчитался перед главой региона

Мэр Губкинского Гаранин доложил губернатору Артюхову о своих достижениях

Андрей Гаранин доложил Дмитрию Артюхову о своих достижениях Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заслушал доклад мэра Губкинского Андрея Гаранина о достижениях последнего на посту главы города. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Андрей Гаранин рассказал Дмитрию Артюхову об основных достижениях последних лет. Губкинский обновляет рекорд по протяженности ремонта улично-дорожной сети, избавляется от долгостроев, вошел в топ-30 малых городов России, один из лидеров по строительству жилья», — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале.

Доклад был заслушан Артюховым во время рабочей встречи. На ней никто из мэров больше не присутствовал.

Ранее URA.RU рассказало, что мэры ЯНАО собрались на совет глав. Большая его часть прошла в отсутствие главы региона, который работал в тундре и вернулся оттуда с новыми идеями.