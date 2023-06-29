Тюменский губернатор подвел итоги встречи с министром сельского хозяйства РФ

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Послание губернатора. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили Упоровский район Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин совершили рабочую поездку в Упоровский район. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным работали сегодня в Упоровском районе. Осмотрели производственные мощности нашей агрофирмы КРиММ. Побывали на картофельном поле, в лаборатории и на заводе, где перерабатывают овощи», — написал губернатор Моор в своей публикации.

Глава региона добавил, что в Тюменской области созданы все необходимые условия для селекции картофеля и реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства. Для этого в регионе были открыты четыре селекционных центра.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменскую область планирует посетить глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По данным источников агентства, он приедет в Тобольск 30 июня.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин совершили рабочую поездку в Упоровский район. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным работали сегодня в Упоровском районе. Осмотрели производственные мощности нашей агрофирмы КРиММ. Побывали на картофельном поле, в лаборатории и на заводе, где перерабатывают овощи», — написал губернатор Моор в своей публикации. Глава региона добавил, что в Тюменской области созданы все необходимые условия для селекции картофеля и реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства. Для этого в регионе были открыты четыре селекционных центра. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменскую область планирует посетить глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По данным источников агентства, он приедет в Тобольск 30 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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