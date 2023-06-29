Тюменский губернатор подвел итоги встречи с министром сельского хозяйства РФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили Упоровский район Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин совершили рабочую поездку в Упоровский район. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Вместе с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным работали сегодня в Упоровском районе. Осмотрели производственные мощности нашей агрофирмы КРиММ. Побывали на картофельном поле, в лаборатории и на заводе, где перерабатывают овощи», — написал губернатор Моор в своей публикации.

Глава региона добавил, что в Тюменской области созданы все необходимые условия для селекции картофеля и реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства. Для этого в регионе были открыты четыре селекционных центра.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменскую область планирует посетить глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По данным источников агентства, он приедет в Тобольск 30 июня.