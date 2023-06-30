30 июня 2023
29 июня 2023

«Сургутнефтегаз» объявил сроки открытия санаториев на черноморском побережье

© Служба новостей «URA.RU»
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Черноморские здравницы «Сургутнефтегаза» будут работать с 2024 года Фото:

«Сургутнефтегаз» объявил даты открытия санаториев на Черном море. В профсоюзе предприятия агентству рассказали, что здравницы начнут работать со следующего года.

«Деятельность санаториев „Нефтяник Сибири“ и „Лермонтово“ приостановлена. Здравницы будут закрыты до 31 декабря 2023 года», — сообщил профсоюз.

Санатории «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» входят в оздоровительный трест «Сургут» — структурное подразделение «Сургутнефтегаза». В Сургуте оздоровительные услуги нефтяникам предоставляет санаторий «Кедровый лог».

Ранее URA.RU писало, что профсоюз «Сургутнефтегаза» озвучил список санаториев, путевки в которые сотрудники смогут приобрести со скидкой. Члены профсоюза оплачивают 20% от стоимости путевки.

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«Сургутнефтегаз» объявил даты открытия санаториев на Черном море. В профсоюзе предприятия агентству рассказали, что здравницы начнут работать со следующего года. «Деятельность санаториев „Нефтяник Сибири“ и „Лермонтово“ приостановлена. Здравницы будут закрыты до 31 декабря 2023 года», — сообщил профсоюз. Санатории «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» входят в оздоровительный трест «Сургут» — структурное подразделение «Сургутнефтегаза». В Сургуте оздоровительные услуги нефтяникам предоставляет санаторий «Кедровый лог». Ранее URA.RU писало, что профсоюз «Сургутнефтегаза» озвучил список санаториев, путевки в которые сотрудники смогут приобрести со скидкой. Члены профсоюза оплачивают 20% от стоимости путевки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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