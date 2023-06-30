«Сургутнефтегаз» объявил сроки открытия санаториев на черноморском побережье

«Сургутнефтегаз» объявил даты открытия санаториев на Черном море. В профсоюзе предприятия агентству рассказали, что здравницы начнут работать со следующего года.
«Деятельность санаториев „Нефтяник Сибири“ и „Лермонтово“ приостановлена. Здравницы будут закрыты до 31 декабря 2023 года», — сообщил профсоюз.
Санатории «Нефтяник Сибири» и «Лермонтово» входят в оздоровительный трест «Сургут» — структурное подразделение «Сургутнефтегаза». В Сургуте оздоровительные услуги нефтяникам предоставляет санаторий «Кедровый лог».
Ранее URA.RU писало, что профсоюз «Сургутнефтегаза» озвучил список санаториев, путевки в которые сотрудники смогут приобрести со скидкой. Члены профсоюза оплачивают 20% от стоимости путевки.
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