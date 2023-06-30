Аналитик раскрыл истинную причину активных передвижений ВСУ на запорожском направлении

Аналитик Джерелиевский: ВСУ перебрасывают силы в Днепропетровскую и в Запорожскую области
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ постоянно меняют места временной дислокации, отметил Борис Джерелиевский Фото:
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Активные передвижения ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях могут быть связаны не с переброской основных сил, а с маневрами, которые необходимы для того, чтобы укрыться от российских атак. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик Борис Джерелиевский.

«Может произойти это очень быстро, когда основные силы ВСУ будут брошены в бой. Потому что поступает информация, что и в Днепропетровской, и в Запорожской областях началось некое движение. Началась переброска основных сил, которые находились на рубеже развертывания. Но я бы не относился со слишком большим доверием к этой информации, потому что, находясь там, в Днепропетровской и Запорожской областях, подконтрольных нацистам, ВСУ постоянно маневрируют, опасаясь наших ударов. Они постоянно меняют места временной дислокации. Передвижение там происходит», — объяснил Борис Джерелиевский.

Аналитик добавил, что смена дислокации помогает ВСУ, в частности, укрыться от российских беспилотников (БПЛА). «Передвижения, которые предпринимаются там, нужны, чтобы укрыться от наших ракет, наших БПЛА. Передвижения такие вполне могут принять и за начало переброски к наступлению основных сил», — подчеркнул Джерелиевский.

Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ продолжают активно готовиться к новой волне контрнаступления. Переброска подразделений идет в районе Работино (Запорожская область).

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Активные передвижения ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях могут быть связаны не с переброской основных сил, а с маневрами, которые необходимы для того, чтобы укрыться от российских атак. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик Борис Джерелиевский. «Может произойти это очень быстро, когда основные силы ВСУ будут брошены в бой. Потому что поступает информация, что и в Днепропетровской, и в Запорожской областях началось некое движение. Началась переброска основных сил, которые находились на рубеже развертывания. Но я бы не относился со слишком большим доверием к этой информации, потому что, находясь там, в Днепропетровской и Запорожской областях, подконтрольных нацистам, ВСУ постоянно маневрируют, опасаясь наших ударов. Они постоянно меняют места временной дислокации. Передвижение там происходит», — объяснил Борис Джерелиевский. Аналитик добавил, что смена дислокации помогает ВСУ, в частности, укрыться от российских беспилотников (БПЛА). «Передвижения, которые предпринимаются там, нужны, чтобы укрыться от наших ракет, наших БПЛА. Передвижения такие вполне могут принять и за начало переброски к наступлению основных сил», — подчеркнул Джерелиевский. Ранее telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ продолжают активно готовиться к новой волне контрнаступления. Переброска подразделений идет в районе Работино (Запорожская область).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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