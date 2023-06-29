ВС РФ уничтожили двух генералов ВСУ в Краматорске: главное к вечеру 29 июня

ВС РФ ударов уничтожили генералов, которые участвовали в совещании
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы уничтожили ударом 50 офицеров и двух генералов ВСУ в Краматорске. Кроме того, огнем было поражено до 20 иностранных наемников. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 июня.
- Минобороны РФ сообщило, что в Краматорске в ходе удара ВС РФ были уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. Уточняется, что генералы участвовали в совещании, передает Пятый Канал.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что район Артемовска (Бахмута) контролируется российскими силами, несмотря на сложную ситуацию. Он добавил, что ВС РФ удерживают позиции под обстрелом ВСУ.
- Минобороны показало хирургически точное уничтожение склада ВСУ. В ведомстве уточнили, что ВС РФ уничтожили склад высокоточным ударом.
- Киевские войска потеряли на донецком направлении 530 военнослужащих. Среди других потерь — десять единиц техники и склад боеприпасов.
- Российские летчики разбомбили восемь точек скопления ВСУ. С помощью самолетов Су-34 были нанесены удары по пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также узлу связи ВСУ.
- Танк ВС РФ Т-80 подбил БМП Bradley на расстоянии 9,5 километра. Об этом сообщает Минобороны РФ.
- Украина обстреляла из минометов белгородский хутор Панков. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия опасается провокаций Киева на Запорожской АЭС. По его словам, на местности существует постоянная угроза.
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