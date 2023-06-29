Екатеринбуржцы посвящают Далеру Бобиеву стихи

Люди собрались, чтобы почтить память погибшего малыша Фото: Владимир Жабриков, @URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Екатеринбуржцы, которые не смогли прийти на стихийную акцию к дому Далера Бобиева, которого, предположительно, убила приемная мать, прощаются с ним в соцсетях. В городских чатах, посвященных мальчику, некоторые даже оставляют стихи.

«Душа его звездой зажжется, на небе черном, в темноте. И ярким светом обожжется слеза, идущая к земле. Как жаль, что мы сейчас бессильны, и время вспять не повернуть. Нам не вернуть, мы не всесильны, лишь болью стук наполнит грудь», — написал один из пользователей Андрей Жиделев.

Люди выражают слова соболезнования и просят прощения у погибшего мальчика. Как уже сообщалось, в данный момент проходит стихийный митинг возле дома на улице Симферопольская, где жил шестилетний ребенок, а также у гаража, где было найдено его тело. Горожане несут в память мальчика цветы, игрушки, зажигают свечи. Некоторые пришли с плакатами — например, на одном из них написано: «Чужих детей не бывает».

Далер Бобиев был найден мертвым ранним утром 29 июня в гараже. Его тело было упаковано в сумку и хранилось в овощной яме. Подозреваемой в убийстве ребенка стала приемная мать. Ранее женщина устроила целое представление, заявив, что ребенок сбежал из дома и потерялся. Мальчика искали полторы тысячи волонтеров и силовиков.

Криминалисты выяснили, что Далер был мертв уже полгода. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело не только в отношении опекуна, но и органов опеки, которые упустили ребенка из виду.

Цветы, свечи и игрушки возложили и к гаражу, где нашли тело ребенка Фото: Владимир Жабриков, @URA.RU

Некоторые екатеринбуржцы написали — «прости нас» Фото: Владимир Жабриков, @URA.RU

Вопросы к органам опеки возникли не только у силовиков, но и у простых горожан Фото: соцсети