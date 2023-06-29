Люди пришли с цветами и игрушками к храму, где был штаб по поиску мальчика Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

К храму Архангела Гавриила пришли сотни екатеринбуржцев. Они устроили акцию памяти в честь погибшего шестилетнего Далера Бобиева, которого искали с 26 июня. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Возле храма более 500 человек. Тут проходит акция в память о Далере», — сообщил журналист агентства.

Люди несут цветы и игрушки к храму, где располагался штаб по поиску Далера Бобиева. На месте сбора людей присутствуют сотрудники полиции, они никак не вмешиваются в проведение акции. «Силовики следят за порядком», — пояснил журналист URA.RU.

Во время акции одной девочке-подростку стало плохо. В толпе оказался врач, он начал оказывать ей помощь. Однако собравшиеся все равно вызвали скорую, отметил корреспондент агентства. Девочку увезли.

Также свердловчане пришли и к гаражу, где утром 29 июня нашли Далера Бобиева. К нему также возлагают цветы и игрушки.

Шестилетнего Далера искали с 26 июня. О том, что ребенок пропал, сообщила опекун Вероника Наумова. Утром 29 июня тело Далера Бобиева нашли сотрудники полиции в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Она, как сообщили в силовых структурах, скрыла от органов опеки факт гибели мальчика. По словам источника URA.RU, Далер погиб в декабре 2022-го. Против сотрудников органов опеки и Наумовой возбуждены уголовные дела. Все последние новости о деле Далера Бобиева URA.RU собрало в одном материале.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU