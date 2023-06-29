В Екатеринбурге нашли тело шестилетнего Далера Бобиева: главные новости к вечеру 29 июня

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Далер любил ходить в детский сад, но появлялся там редко (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Утром 26 июня в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, который воспитывался в приемной семье. Об исчезновении ребенка заявила опекун мальчика Вероника Наумова. Три дня силовики, спасатели и волонтеры искали ребенка. Утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже, который принадлежит семье опекунов. О последних новостях в деле погибшего мальчика — в сбойке URA.RU.

  • Далер Бобиев, которого несколько дней искали силовики и волонтеры, погиб в декабре прошлого года. Точная причина гибели ребенка будет установлено позднее.
  • Приемного отца Далера Бобиева, чье тело нашли в гараже, возвращают с СВО в Екатеринбург. Его роль в этой истории пока непонятна, над этим будет работать следствие.
  • Свердловский министр соцполитики проверит органы опеки, которые следили за Далером Бобиевым. Проверка назначена в Управлении социальной политики №25.
  • Опекун погибшего мальчика внушала ребенку то, что у него есть воображаемый друг. Женщина добивалась инвалидности ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты за него.
  • Во время допроса опекун Далера Вероника Наумова созналась в совершении преступления. Также она рассказала силовикам, где спрятала труп мальчика.
  • Тело Далера сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте. Криминалисты установят точную причину смерти ребенка.
  • Воспитанник, сбежавший из семьи погибшего ребенка, жаловался в опеку на жестокость. Но никаких проверок не последовало.
  • В ходе допроса опекун Вероника Наумова, которую задержали по подозрению в убийстве Далера, заявила о том, что мальчик погиб в результате несчастного случая. По версии женщины, мальчик утонул в ванне.
  • Погибший был обнаружен в металлическом гараже в районе ул. Симферопольской. Это рядом с домом опекунов Наумовых.
  • Биологической маме шестилетнего Далера сообщили о его гибели. Женщина сообщила, что ревет весь день.
  • Екатеринбуржцы начали приносить цветы к дому на Симферопольской, 21 на Вторчермете. Там жила семья Наумовых, в которой воспитывался Далер.
  • На допросе опекун погибшего Далера Вероника Наумова заявила, что ее несправедливо задержали. Соответсвующее видео опубликовали силовики.
  • Сумка с телом Далера хранилась в гараже в яме с овощами. Объект принадлежит опекунам.
  • Воспитатель Далера характеризует его послушным и шустрым ребенком. По словам педагога, психических отклонений у мальчика не было.
  • Жители Екатеринбурга запустили петицию после гибели шестилетнего Далера Бобиева. Горожане просят назначить пожизненный срок опекуну Веронике Наумовой.
  • К смерти Далера привело бездействие должностных лиц. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
  • Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала работу опеки после гибели Далера. Она призвала распустить отделение опеки, где должны были следить за судьбой ребенка.
  • Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что к смерти шестилетнего Далера привела халатность сотрудников районной соцполитики. Он назвал работу сотрудников опеки разгильдяйством.
  • Волонтеры, которые искали Далера считают, что опекун ребенка Наумова могла забальзамировать его тело. Тело сохранилось, несмотря на то что полгода пролежало в гараже.
  • Воспитатель Далера видела следы укусов на погибшем ребенке. Ребенок избегал разговоров о происхождении этих увечий.
  • Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков возложил вину за гибель Далера на контролирующие органы. По его мнению, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу.

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Утром 26 июня в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, который воспитывался в приемной семье. Об исчезновении ребенка заявила опекун мальчика Вероника Наумова. Три дня силовики, спасатели и волонтеры искали ребенка. Утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже, который принадлежит семье опекунов. О последних новостях в деле погибшего мальчика — в сбойке URA.RU.
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