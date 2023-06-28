Снимки сделанные в поезде губернатор опубликовал на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте»Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опубликовал фотографии Полярного Урала, сделанные им в ходе поездки в тундру. Снимки он разместил в социальных сетях.
«Природа Полярного Урала сурова, но прекрасна. Спокойные озера с кристально чистой водой, бурные ледяные реки, бескрайние просторы и цепи горных хребтов навсегда останутся в памяти побывавшего здесь. Делюсь лучшими снимками из поездки в фотоальбоме», — написал Артюхов в своем официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил тундру, чтобы лучше понять актуальные проблемы кочевых народов. Глава обсудил с коренными северянами вопросы образования, медицины.
Фото: официальный аккаунт главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: официальный аккаунт главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте»
Фото: официальный аккаунт главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте»
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опубликовал фотографии Полярного Урала, сделанные им в ходе поездки в тундру. Снимки он разместил в социальных сетях. «Природа Полярного Урала сурова, но прекрасна. Спокойные озера с кристально чистой водой, бурные ледяные реки, бескрайние просторы и цепи горных хребтов навсегда останутся в памяти побывавшего здесь. Делюсь лучшими снимками из поездки в фотоальбоме», — написал Артюхов в своем официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил тундру, чтобы лучше понять актуальные проблемы кочевых народов. Глава обсудил с коренными северянами вопросы образования, медицины.