Губернатор ЯНАО Артюхов поделился фото с поездки в тундру. Фото

29 июня 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Снимки сделанные в поезде губернатор опубликовал на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опубликовал фотографии Полярного Урала, сделанные им в ходе поездки в тундру. Снимки он разместил в социальных сетях. «Природа Полярного Урала сурова, но прекрасна. Спокойные озера с кристально чистой водой, бурные ледяные реки, бескрайние просторы и цепи горных хребтов навсегда останутся в памяти побывавшего здесь. Делюсь лучшими снимками из поездки в фотоальбоме», — написал Артюхов в своем официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил тундру, чтобы лучше понять актуальные проблемы кочевых народов. Глава обсудил с коренными северянами вопросы образования, медицины. Фото: официальный аккаунт главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте» Фото: официальный аккаунт главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте» Фото: официальный аккаунт главы ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опубликовал фотографии Полярного Урала, сделанные им в ходе поездки в тундру. Снимки он разместил в социальных сетях. «Природа Полярного Урала сурова, но прекрасна. Спокойные озера с кристально чистой водой, бурные ледяные реки, бескрайние просторы и цепи горных хребтов навсегда останутся в памяти побывавшего здесь. Делюсь лучшими снимками из поездки в фотоальбоме», — написал Артюхов в своем официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил тундру, чтобы лучше понять актуальные проблемы кочевых народов. Глава обсудил с коренными северянами вопросы образования, медицины.