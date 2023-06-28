28 июня 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов поделился фото с поездки в тундру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Снимки сделанные в поезде губернатор опубликовал на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опубликовал фотографии Полярного Урала, сделанные им в ходе поездки в тундру. Снимки он разместил в социальных сетях.

«Природа Полярного Урала сурова, но прекрасна. Спокойные озера с кристально чистой водой, бурные ледяные реки, бескрайние просторы и цепи горных хребтов навсегда останутся в памяти побывавшего здесь. Делюсь лучшими снимками из поездки в фотоальбоме», — написал Артюхов в своем официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил тундру, чтобы лучше понять актуальные проблемы кочевых народов. Глава обсудил с коренными северянами вопросы образования, медицины.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов опубликовал фотографии Полярного Урала, сделанные им в ходе поездки в тундру. Снимки он разместил в социальных сетях. «Природа Полярного Урала сурова, но прекрасна. Спокойные озера с кристально чистой водой, бурные ледяные реки, бескрайние просторы и цепи горных хребтов навсегда останутся в памяти побывавшего здесь. Делюсь лучшими снимками из поездки в фотоальбоме», — написал Артюхов в своем официальном аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил тундру, чтобы лучше понять актуальные проблемы кочевых народов. Глава обсудил с коренными северянами вопросы образования, медицины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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