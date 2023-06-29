В Тюмени ООО привлекут к ответственности за травму глаза сотрудника

Причиной несчастного случая стала плохая организация рабочего процесса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Государственная инспекция труда по Тюменской области решает вопрос о привлечении руководства ООО ПСК «СтальПлюс» к ответственности за травму глаза рабочего прутом транспортировочной проволоки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В производственном цехе ООО ПСК „СтальПлюс“ 13 марта во время разрезания болторезом транспортировочной проволоки один из прутьев отпружинил и попал в лицо подсобного рабочего. В результате пострадавший получил травму левого глаза. В ходе расследования установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны руководства предприятия не был организован контроль за исполнением сотрудником правил техники безопасности. Кроме того, служащий был допущен к труду без надлежащего обучения и проверки знаний. Работы выполнялись без защитных очков.

Ранее сообщалось, что в Тюмени во время выполнения строительных работ погиб монтажник. Он получил удар по затылку металлической конструкцией. Причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ.