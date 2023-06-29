Обанкротившийся «Челябметрострой» приостановил торги имуществом

Спор возник из-за земель, по которым проходит теплотрасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущественного комплекса за 160 миллионов рублей. Как сообщил URA.RU конкурсный управляющий Сергей Пархоменко, иск о приостановке торгов подала компания «ЮжУралинвест».

«Заявление в суд подала компания „ЮжУралинвест“. Истец хочет выделить землю под объектом инфраструктуры для возможности ее обслуживания. Торги приостановлены», — рассказал Сергей Пархоменко URA.RU.

По информации портала «Федресурс», истец просит вернуть земельный участок в Металлургическом районе Челябинска городскому комитету по управлению имуществом и земельным отношениям. Площадь участка составляет 281 тысячу квадратных метров. Соглашение о перераспределении земель было подписано в марте 2018 года. Пархоменко уточнил, что по участку проходит теплотрасса, но она находится за пределами промышленной площадки должника.

Имущественный комплекс, торги по которому приостановлены, содержит и другие активы. Как сообщается на сайте проведения аукциона, в составе лота находятся почти 600 единиц станков и оборудования, 10 единиц недвижимого имущества и объектов инфраструктуры, около 1,5 тысяч единиц товарно-материальных ценностей.

«Челябметрострой» с 2000 года следил за состоянием строящегося в городе метрополитена. В январе 2023 года фирму объявили банкротом и ввели конкурсное управление. При подготовке материала URA.RU отправило запрос в компанию «ЮжУралинвест». К моменту публикации он остался без ответа.