В Пермском крае ищут 16-летнюю девушку, пропавшую после выхода из дома. Фото

30 июня 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Где девушка находится сейчас, никто не знает (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае разыскивают 16-летнего девушку, которая пропала после выхода из дома. Об этом рассказали прикамские поисковики. «Устанавливается местонахождение Стариковой Анны Андреевны, 16 лет, село Карагай, Пермский край. 29 июня 2023 года ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59.» Пропавшая была одета в светлые штаны и черную кофту с капюшоном, о прочих приметах не сообщается. Ранее в регионе был организован поиск 38-летнего мужчины, который пропал после выхода из дома в Соликамске. Во что был одет пропавший не сообщалось. Девушка ушла из дома и пропала 29 июня Фото: telegram-канал «Регион 59»

В Пермском крае разыскивают 16-летнего девушку, которая пропала после выхода из дома. Об этом рассказали прикамские поисковики. «Устанавливается местонахождение Стариковой Анны Андреевны, 16 лет, село Карагай, Пермский край. 29 июня 2023 года ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59.» Пропавшая была одета в светлые штаны и черную кофту с капюшоном, о прочих приметах не сообщается. Ранее в регионе был организован поиск 38-летнего мужчины, который пропал после выхода из дома в Соликамске. Во что был одет пропавший не сообщалось.