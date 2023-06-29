Жителям ЯНАО рассказали, как узнать о судьбе военного, который перестал выходить на связь

Глава комитета семей воинов Отечества в ЯНАО сообщила алгоритм действий при потере связи с бойцом СВО

30 июня 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Если боец из зоны СВО долгое время не выходит на связь, можно обратиться в военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям ЯНАО рекомендуют действовать по определенному алгоритму, если из родственник, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции перестал выходить на связь. Информацией с URA.RU поделилась председатель Комитета семей воинов Отечества Любовь Таскаева. «О местонахождении военнослужащего можно узнать, позвонив на горячую линию Министерства обороны РФ по номеру 117 и оставить там заявку. Также можно лично обратиться в военкомат, из которого военнослужащий был призван в рамках частичной мобилизации, имея при себе паспорт и свидетельство о заключении брака (если обращается супруга) или свидетельство о рождении (если обращаются родители)», — сообщила корреспонденту агентства Любовь Таскаева. Также можно обратиться непосредственно в воинскую часть, к которой прикреплен военнослужащий. Запрос на имя командира части отправляется заказным письмом «Почтой России». Дополнительно можно создать обращение в главное военное следственное управление. Также можно обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Окружной омбудсмен Андрей Нестерук берет каждое обращение, касающееся военнослужащих на особый контроль. «Важно понимать, что процедуры поиска занимают немало времени. Однако, благодаря тесной работе с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и ее аппаратом, усилия по поиску наших защитников Отечества нередко увенчаются успехом», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате уполномоченного. Если в течение шести месяцев установить местонахождение бойца не удалось, то можно начинать судебную процедуру признания военнослужащего безвестно отсутствующим. На сегодняшний день в аппарате омбудсмена ЯНАО зарегистрировано одно обращение по розыску военнослужащего. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года, в выполнении задач принимают участие бойцы со всех регионов страны, в том числе и с Ямала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям ЯНАО рекомендуют действовать по определенному алгоритму, если из родственник, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции перестал выходить на связь. Информацией с URA.RU поделилась председатель Комитета семей воинов Отечества Любовь Таскаева. «О местонахождении военнослужащего можно узнать, позвонив на горячую линию Министерства обороны РФ по номеру 117 и оставить там заявку. Также можно лично обратиться в военкомат, из которого военнослужащий был призван в рамках частичной мобилизации, имея при себе паспорт и свидетельство о заключении брака (если обращается супруга) или свидетельство о рождении (если обращаются родители)», — сообщила корреспонденту агентства Любовь Таскаева. Также можно обратиться непосредственно в воинскую часть, к которой прикреплен военнослужащий. Запрос на имя командира части отправляется заказным письмом «Почтой России». Дополнительно можно создать обращение в главное военное следственное управление. Также можно обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Окружной омбудсмен Андрей Нестерук берет каждое обращение, касающееся военнослужащих на особый контроль. «Важно понимать, что процедуры поиска занимают немало времени. Однако, благодаря тесной работе с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и ее аппаратом, усилия по поиску наших защитников Отечества нередко увенчаются успехом», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате уполномоченного. Если в течение шести месяцев установить местонахождение бойца не удалось, то можно начинать судебную процедуру признания военнослужащего безвестно отсутствующим. На сегодняшний день в аппарате омбудсмена ЯНАО зарегистрировано одно обращение по розыску военнослужащего. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года, в выполнении задач принимают участие бойцы со всех регионов страны, в том числе и с Ямала.