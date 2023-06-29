Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Тюменской области

30 июня 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Заключения выданы на основании результатов исследования проб воды и почвы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям и гостям Тюменской области рассказали какие водоемы безопасны для купания. Список опубликован на сайте окружного роспотребнадзора. «На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2023 года получили: «База отдыха Верхний Бор» — озеро Верхнее Кривое; «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» — пруд б/н на 19 км Червишевского тракта; Дельвер — пруд Лесной; «Витязь» — озеро Андреевское; «Ребячья республика» — озеро Арсеньевское и озеро Полушинское; «Серебряный бор» — озеро Нижнее Кривое и озеро Якушкино; «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска — озеро Сингуль; «Дружба» — озеро Малая Старица», — говорится в сообщении. Заключения были выданы на основании результатов исследования проб воды и почвы. Водные объекты, не пригодные для купания, обозначены информационными знаками «Купание запрещено». Ранее сообщалось, что в Тюмени оборудовали пляжи на трех водоемах: озере Верхнем Кривом, озере Липовом и пруду Лесном. Также отдых разрешен на реке Тура; прудах Войновский и Южный; обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный; в сквере Серебряные ключи.

Жителям и гостям Тюменской области рассказали какие водоемы безопасны для купания. Список опубликован на сайте окружного роспотребнадзора. «На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам на сезон 2023 года получили: «База отдыха Верхний Бор» — озеро Верхнее Кривое; «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» — пруд б/н на 19 км Червишевского тракта; Дельвер — пруд Лесной; «Витязь» — озеро Андреевское; «Ребячья республика» — озеро Арсеньевское и озеро Полушинское; «Серебряный бор» — озеро Нижнее Кривое и озеро Якушкино; «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска — озеро Сингуль; «Дружба» — озеро Малая Старица», — говорится в сообщении. Заключения были выданы на основании результатов исследования проб воды и почвы. Водные объекты, не пригодные для купания, обозначены информационными знаками «Купание запрещено». Ранее сообщалось, что в Тюмени оборудовали пляжи на трех водоемах: озере Верхнем Кривом, озере Липовом и пруду Лесном. Также отдых разрешен на реке Тура; прудах Войновский и Южный; обводненных карьерах Северный, Утиный и Школьный; в сквере Серебряные ключи.