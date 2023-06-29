Россияне смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов

Министерство строительства России разрабатывает механизм, который позволит россиянам открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Это стимулирует развитии отрасли индивидуального жилищного строительства.
«Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке. По таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома», — рассказали «Известиям» в Минстрое РФ.
В министерстве пояснили, что эскроу-счета пока используют только девелоперы и застройщики. На таких счетах деньги дольщиков хранятся до ввода домов, исполнитель получает их после сдачи жилья в эксплуатацию. Отмечается, что эскроу-счета для физлиц должны подстегнуть развитие отрасли индивидуального жилищного строительства.
Ранее сообщалось, что из-за подорожания стоимости строительных материалов в России выросли цены на частные дома. В мае Российский строительный союз предложил обязать россиян, которые хотят самостоятельно строить частные дома, готовить для них проектную документацию.
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