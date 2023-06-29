29 июня 2023

Россияне смогут открывать эскроу-счета на строительство частных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Совушки". Екатеринбург, коттедж, загородный дом
Новый механизм стимулирует развитие индивидуального жилищного строительства, считают в Минстрое РФ Фото:

Министерство строительства России разрабатывает механизм, который позволит россиянам открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Это стимулирует развитии отрасли индивидуального жилищного строительства.

«Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке. По таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома», — рассказали «Известиям» в Минстрое РФ.

В министерстве пояснили, что эскроу-счета пока используют только девелоперы и застройщики. На таких счетах деньги дольщиков хранятся до ввода домов, исполнитель получает их после сдачи жилья в эксплуатацию. Отмечается, что эскроу-счета для физлиц должны подстегнуть развитие отрасли индивидуального жилищного строительства.

Ранее сообщалось, что из-за подорожания стоимости строительных материалов в России выросли цены на частные дома. В мае Российский строительный союз предложил обязать россиян, которые хотят самостоятельно строить частные дома, готовить для них проектную документацию.

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Министерство строительства России разрабатывает механизм, который позволит россиянам открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Это стимулирует развитии отрасли индивидуального жилищного строительства. «Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке. По таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома», — рассказали «Известиям» в Минстрое РФ. В министерстве пояснили, что эскроу-счета пока используют только девелоперы и застройщики. На таких счетах деньги дольщиков хранятся до ввода домов, исполнитель получает их после сдачи жилья в эксплуатацию. Отмечается, что эскроу-счета для физлиц должны подстегнуть развитие отрасли индивидуального жилищного строительства. Ранее сообщалось, что из-за подорожания стоимости строительных материалов в России выросли цены на частные дома. В мае Российский строительный союз предложил обязать россиян, которые хотят самостоятельно строить частные дома, готовить для них проектную документацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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