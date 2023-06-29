Врач Зайцев рассказал, о чем сигнализируют «прострелы» в ушах

Боль в ушах в большинстве случаев бывает вызвана опасным воспалением. Об этом рассказал ЛОР — врач высшей категории Владимир Зайцев.
«Катаральный средний отит — это когда воспаляется среднее ухо, но воспаление еще не гнойное, у человека возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который и воздействует на болевые рецепторы. В ухе могут возникнут ноющие боли либо прострелы», — поделился доктор в интервью «
Также боль в ушах может возникать из-за воспаления наружного слухового прохода — острый наружный отит. В данном случае у больного будет заложено и оглушено ухо. Такое заболевание может стать гнойным. Врач пояснил, что если пациент во время не обратится в больницу, то возможен самопроизвольный разрыв барабанной перепонки и попадание гноя в оболочку головного мозга. К сожалению, в большинстве случаев это приводит к летальному исходу.
Отоларинголог убедительно просит не терпеть ушную боль и как можно скорее обращаться к специалистам. Которые проведут необходимые исследования и назначат адекватную терапию.
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