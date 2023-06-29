29 июня 2023

Врач Зайцев рассказал, о чем сигнализируют «прострелы» в ушах

© Служба новостей «URA.RU»
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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, российская медицина, бюджетники, отоларинголог, лор
Боль в ушах может являться индикатором серьезного воспаления Фото:

Боль в ушах в большинстве случаев бывает вызвана опасным воспалением. Об этом рассказал ЛОР — врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Катаральный средний отит — это когда воспаляется среднее ухо, но воспаление еще не гнойное, у человека возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который и воздействует на болевые рецепторы. В ухе могут возникнут ноющие боли либо прострелы», — поделился доктор в интервью «Правда.Ру».

Также боль в ушах может возникать из-за воспаления наружного слухового прохода — острый наружный отит. В данном случае у больного будет заложено и оглушено ухо. Такое заболевание может стать гнойным. Врач пояснил, что если пациент во время не обратится в больницу, то возможен самопроизвольный разрыв барабанной перепонки и попадание гноя в оболочку головного мозга. К сожалению, в большинстве случаев это приводит к летальному исходу.

Отоларинголог убедительно просит не терпеть ушную боль и как можно скорее обращаться к специалистам. Которые проведут необходимые исследования и назначат адекватную терапию.

Ранее URA.RU сообщало, что врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о последствиях приема мочегонных препаратов для похудения. Попытка избавится от отеков таким образом может привести к обезвоживанию, проявлению сахарного диабета, а также к нарушению сердечного ритма.

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Боль в ушах в большинстве случаев бывает вызвана опасным воспалением. Об этом рассказал ЛОР — врач высшей категории Владимир Зайцев. «Катаральный средний отит — это когда воспаляется среднее ухо, но воспаление еще не гнойное, у человека возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который и воздействует на болевые рецепторы. В ухе могут возникнут ноющие боли либо прострелы», — поделился доктор в интервью «Правда.Ру». Также боль в ушах может возникать из-за воспаления наружного слухового прохода — острый наружный отит. В данном случае у больного будет заложено и оглушено ухо. Такое заболевание может стать гнойным. Врач пояснил, что если пациент во время не обратится в больницу, то возможен самопроизвольный разрыв барабанной перепонки и попадание гноя в оболочку головного мозга. К сожалению, в большинстве случаев это приводит к летальному исходу. Отоларинголог убедительно просит не терпеть ушную боль и как можно скорее обращаться к специалистам. Которые проведут необходимые исследования и назначат адекватную терапию. Ранее URA.RU сообщало, что врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о последствиях приема мочегонных препаратов для похудения. Попытка избавится от отеков таким образом может привести к обезвоживанию, проявлению сахарного диабета, а также к нарушению сердечного ритма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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