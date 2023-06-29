Врач Зайцев рассказал, о чем сигнализируют «прострелы» в ушах

30 июня 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Боль в ушах может являться индикатором серьезного воспаления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боль в ушах в большинстве случаев бывает вызвана опасным воспалением. Об этом рассказал ЛОР — врач высшей категории Владимир Зайцев. «Катаральный средний отит — это когда воспаляется среднее ухо, но воспаление еще не гнойное, у человека возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который и воздействует на болевые рецепторы. В ухе могут возникнут ноющие боли либо прострелы», — поделился доктор в интервью « Правда.Ру» . Также боль в ушах может возникать из-за воспаления наружного слухового прохода — острый наружный отит. В данном случае у больного будет заложено и оглушено ухо. Такое заболевание может стать гнойным. Врач пояснил, что если пациент во время не обратится в больницу, то возможен самопроизвольный разрыв барабанной перепонки и попадание гноя в оболочку головного мозга. К сожалению, в большинстве случаев это приводит к летальному исходу. Отоларинголог убедительно просит не терпеть ушную боль и как можно скорее обращаться к специалистам. Которые проведут необходимые исследования и назначат адекватную терапию. Ранее URA.RU сообщало, что врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о последствиях приема мочегонных препаратов для похудения. Попытка избавится от отеков таким образом может привести к обезвоживанию, проявлению сахарного диабета, а также к нарушению сердечного ритма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боль в ушах в большинстве случаев бывает вызвана опасным воспалением. Об этом рассказал ЛОР — врач высшей категории Владимир Зайцев. «Катаральный средний отит — это когда воспаляется среднее ухо, но воспаление еще не гнойное, у человека возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который и воздействует на болевые рецепторы. В ухе могут возникнут ноющие боли либо прострелы», — поделился доктор в интервью «Правда.Ру». Также боль в ушах может возникать из-за воспаления наружного слухового прохода — острый наружный отит. В данном случае у больного будет заложено и оглушено ухо. Такое заболевание может стать гнойным. Врач пояснил, что если пациент во время не обратится в больницу, то возможен самопроизвольный разрыв барабанной перепонки и попадание гноя в оболочку головного мозга. К сожалению, в большинстве случаев это приводит к летальному исходу. Отоларинголог убедительно просит не терпеть ушную боль и как можно скорее обращаться к специалистам. Которые проведут необходимые исследования и назначат адекватную терапию. Ранее URA.RU сообщало, что врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о последствиях приема мочегонных препаратов для похудения. Попытка избавится от отеков таким образом может привести к обезвоживанию, проявлению сахарного диабета, а также к нарушению сердечного ритма.