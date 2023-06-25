Терапевт предупредил об опасности нестандартного способа похудеть

Терапевт Сапего: самостоятельное употребление мочегонных приведет к обезвоживанию

25 июня 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Самостоятельное употребление мочегонных приведет к нарушению сердечного ритма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прием мочегонных препаратов с целью снять отеки или похудеть без консультации со специалистом грозит обезвоживанием, сахарным диабетом и нарушением сердечного ритма. Об этом заявил врач-терапевт Георгий Сапего. «Мочегонные опасны в первую очередь обезвоживанием. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма от перепадов калия, у кого-то будет обострение подагры или проявится сахарный диабет», — передает слова Георгия Сапего радио Sputnik. Кроме этого из-за самостоятельного употребления мочегонных могут появиться дополнительные отеки. Поэтому врачи перед назначением таких препаратов учитывают множество факторов, добавил Сапего. Ранее URA.RU передавало мнение психолога Ирины Хвингии, что для похудения нужно использовать посуду серого цвета. Благодаря этому человек подсознательно ест меньше.

Прием мочегонных препаратов с целью снять отеки или похудеть без консультации со специалистом грозит обезвоживанием, сахарным диабетом и нарушением сердечного ритма. Об этом заявил врач-терапевт Георгий Сапего. «Мочегонные опасны в первую очередь обезвоживанием. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма от перепадов калия, у кого-то будет обострение подагры или проявится сахарный диабет», — передает слова Георгия Сапего радио Sputnik. Кроме этого из-за самостоятельного употребления мочегонных могут появиться дополнительные отеки. Поэтому врачи перед назначением таких препаратов учитывают множество факторов, добавил Сапего. Ранее URA.RU передавало мнение психолога Ирины Хвингии, что для похудения нужно использовать посуду серого цвета. Благодаря этому человек подсознательно ест меньше.