Военные РФ обнаружили перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП 30 июня 2023 в 07:14 Размер текста - 17 + Две украинские БМП были уничтожены силами группировки «Центр», заявил Александр Савчук Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие группировки «Центр» заметили передвижение подразделений двух украинских бригад. В результате действий артиллеристов, две боевые машины пехоты и три пикапа были уничтожены. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «Военная группировка „Центр“ обнаружила перемещение подразделений 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества, а также уничтожила две боевые машины пехоты», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что силами российских войск также были уничтожены три пикапа. При этом были понесены значительные потери среди украинского личного состава. Кроме того, на краснолиманском направлении реактивная система залпового огня «Смерч» нанесла удар по сосредоточению живой силы и огневых средств противника, что привело к уничтожению двух гаубиц Д-30, боевых машин пехоты и пикапов. Восьми районам, где сконцентрированы силы и средства противника, также были нанесены удары с помощью авиации группировки, заключил Савчук. Военнослужащие группировки «Центр» заметили передвижение подразделений двух украинских бригад. В результате действий артиллеристов, две боевые машины пехоты и три пикапа были уничтожены. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «Военная группировка „Центр“ обнаружила перемещение подразделений 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества, а также уничтожила две боевые машины пехоты», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что силами российских войск также были уничтожены три пикапа. При этом были понесены значительные потери среди украинского личного состава. Кроме того, на краснолиманском направлении реактивная система залпового огня «Смерч» нанесла удар по сосредоточению живой силы и огневых средств противника, что привело к уничтожению двух гаубиц Д-30, боевых машин пехоты и пикапов. Восьми районам, где сконцентрированы силы и средства противника, также были нанесены удары с помощью авиации группировки, заключил Савчук. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям