AFP: неизвестные БПЛА ударили по позициям ЧВК «Вагнер» в Ливии

На базе Аль-Харруба могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер», сообщает Le Journal de Quebec
В ночь с четверга на пятницу неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает французское агентство AFP.
«БПЛА нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер», — передает «
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в африканских странах ЧВК «Вагнер» имел самостоятельный бизнес, не связанный с Россией. Он не уточнил суть этого бизнеса.
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