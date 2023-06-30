AFP: неизвестные БПЛА ударили по позициям ЧВК «Вагнер» в Ливии

30 июня 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

На базе Аль-Харруба могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер», сообщает Le Journal de Quebec Фото: Министерство обороны Великобритании В ночь с четверга на пятницу неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает французское агентство AFP. «БПЛА нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер», — передает « Газета.ру » со ссылкой на AFP. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в африканских странах ЧВК «Вагнер» имел самостоятельный бизнес, не связанный с Россией. Он не уточнил суть этого бизнеса.

В ночь с четверга на пятницу неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает французское агентство AFP. «БПЛА нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер», — передает «Газета.ру» со ссылкой на AFP. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в африканских странах ЧВК «Вагнер» имел самостоятельный бизнес, не связанный с Россией. Он не уточнил суть этого бизнеса.