AFP: неизвестные БПЛА ударили по позициям ЧВК «Вагнер» в Ливии

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
На базе Аль-Харруба могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер», сообщает Le Journal de Quebec Фото:

В ночь с четверга на пятницу неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает французское агентство AFP.

«БПЛА нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер», — передает «Газета.ру» со ссылкой на AFP. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в африканских странах ЧВК «Вагнер» имел самостоятельный бизнес, не связанный с Россией. Он не уточнил суть этого бизнеса.

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В ночь с четверга на пятницу неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает французское агентство AFP. «БПЛА нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба на востоке Ливии, где могли быть бойцы ЧВК «Вагнер», — передает «Газета.ру» со ссылкой на AFP. Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в африканских странах ЧВК «Вагнер» имел самостоятельный бизнес, не связанный с Россией. Он не уточнил суть этого бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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