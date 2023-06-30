Shot: ВСУ выпустили семь мин по пропускному пункту в Белгородской области

30 июня 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска, пишет Shot Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белгородская область столкнулась с нападением на автомобильный пункт пропуска в Нехотеевке. ВСУ выпустили семь мин по пункту. «Автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области был обстрелян ВСУ семью минами», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за день до этого пропускной пункт Шебекино также был обстрелян из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 силами ВСУ. МАПП «Нехотеевка» находится в Белгородском районе, всего в 400 метрах от границы. Атака на пункт была осуществлена с использованием мин калибра 82 миллиметра. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях, подобно случаю с пропускным пунктом Шебекино, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Белгородская область столкнулась с нападением на автомобильный пункт пропуска в Нехотеевке. ВСУ выпустили семь мин по пункту. «Автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области был обстрелян ВСУ семью минами», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за день до этого пропускной пункт Шебекино также был обстрелян из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 силами ВСУ. МАПП «Нехотеевка» находится в Белгородском районе, всего в 400 метрах от границы. Атака на пункт была осуществлена с использованием мин калибра 82 миллиметра. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях, подобно случаю с пропускным пунктом Шебекино, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.