Shot: ВСУ выпустили семь мин по пропускному пункту в Белгородской области

Белгородская область столкнулась с нападением на автомобильный пункт пропуска в Нехотеевке. ВСУ выпустили семь мин по пункту.
«Автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области был обстрелян ВСУ семью минами», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за день до этого пропускной пункт Шебекино также был обстрелян из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 силами ВСУ.
МАПП «Нехотеевка» находится в Белгородском районе, всего в 400 метрах от границы. Атака на пункт была осуществлена с использованием мин калибра 82 миллиметра. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях, подобно случаю с пропускным пунктом Шебекино, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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