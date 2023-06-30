Shot: ВСУ выпустили семь мин по пропускному пункту в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, миномет, обстрел, ВСУ, дрг
ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белгородская область столкнулась с нападением на автомобильный пункт пропуска в Нехотеевке. ВСУ выпустили семь мин по пункту.

«Автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области был обстрелян ВСУ семью минами», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за день до этого пропускной пункт Шебекино также был обстрелян из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 силами ВСУ.

МАПП «Нехотеевка» находится в Белгородском районе, всего в 400 метрах от границы. Атака на пункт была осуществлена с использованием мин калибра 82 миллиметра. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях, подобно случаю с пропускным пунктом Шебекино, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Белгородская область столкнулась с нападением на автомобильный пункт пропуска в Нехотеевке. ВСУ выпустили семь мин по пункту. «Автомобильный пункт пропуска Нехотеевка в Белгородской области был обстрелян ВСУ семью минами», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что за день до этого пропускной пункт Шебекино также был обстрелян из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 силами ВСУ. МАПП «Нехотеевка» находится в Белгородском районе, всего в 400 метрах от границы. Атака на пункт была осуществлена с использованием мин калибра 82 миллиметра. Пока нет информации о пострадавших или разрушениях, подобно случаю с пропускным пунктом Шебекино, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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