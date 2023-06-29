Специалисты заканчивают строительство самой большой школы в ЯНАО

В Новом Уренгое завершается строительство Арктического лицея

30 июня 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

У главного входа в лицей появится зона отдыха для проведения мероприятий Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом-Уренгое (ЯНАО) заканчивают строительство четырехэтажного здания Арктического лицея площадью 39 000 квадратных метров. Работа завершена уже на 90%, сообщил telegram-канал окружного департамента строительства и жилищной политики. «Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы смонтированного оборудования, выполняется внутренняя отделка и благоустройство территории. Вскоре начнут работу по озеленению», уточнили в департаменте. В учреждении предусмотрены разные зоны, локации, охранная сигнализация, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Школа соответствует всем требованиям безопасности. Она рассчитана на 1600 учеников. Ранее сообщалось, что самой большой школе придумали имя. Имя учебному заведению, которое строится в микрорайоне «Славянский», выбрали местные жители.

В Новом-Уренгое (ЯНАО) заканчивают строительство четырехэтажного здания Арктического лицея площадью 39 000 квадратных метров. Работа завершена уже на 90%, сообщил telegram-канал окружного департамента строительства и жилищной политики. «Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы смонтированного оборудования, выполняется внутренняя отделка и благоустройство территории. Вскоре начнут работу по озеленению», уточнили в департаменте. В учреждении предусмотрены разные зоны, локации, охранная сигнализация, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Школа соответствует всем требованиям безопасности. Она рассчитана на 1600 учеников. Ранее сообщалось, что самой большой школе придумали имя. Имя учебному заведению, которое строится в микрорайоне «Славянский», выбрали местные жители.