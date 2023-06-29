29 июня 2023

Специалисты заканчивают строительство самой большой школы в ЯНАО

В Новом Уренгое завершается строительство Арктического лицея
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, учеба, школа, уроки, школьные парты
У главного входа в лицей появится зона отдыха для проведения мероприятий Фото:

В Новом-Уренгое (ЯНАО) заканчивают строительство четырехэтажного здания Арктического лицея площадью 39 000 квадратных метров. Работа завершена уже на 90%, сообщил telegram-канал окружного департамента строительства и жилищной политики.

«Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы смонтированного оборудования, выполняется внутренняя отделка и благоустройство территории. Вскоре начнут работу по озеленению», уточнили в департаменте.

В учреждении предусмотрены разные зоны, локации, охранная сигнализация, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Школа соответствует всем требованиям безопасности. Она рассчитана на 1600 учеников.

Ранее сообщалось, что самой большой школе придумали имя. Имя учебному заведению, которое строится в микрорайоне «Славянский», выбрали местные жители.

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В Новом-Уренгое (ЯНАО) заканчивают строительство четырехэтажного здания Арктического лицея площадью 39 000 квадратных метров. Работа завершена уже на 90%, сообщил telegram-канал окружного департамента строительства и жилищной политики. «Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы смонтированного оборудования, выполняется внутренняя отделка и благоустройство территории. Вскоре начнут работу по озеленению», уточнили в департаменте. В учреждении предусмотрены разные зоны, локации, охранная сигнализация, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Школа соответствует всем требованиям безопасности. Она рассчитана на 1600 учеников. Ранее сообщалось, что самой большой школе придумали имя. Имя учебному заведению, которое строится в микрорайоне «Славянский», выбрали местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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