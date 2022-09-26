Самой большой школе ЯНАО придумали новое имя

Школа в микрорайоне Славянский в Новом Уренгое будет называться Арктическим лицеем

27 сентября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Школа на 1600 мест примет учеников в микрорайоне «Славянский» в Новом Уренгое (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Завершившееся в Новом Уренгое открытое голосование по наименованию строящейся в микрорайоне «Славянский» школы завершилось. Как сообщил у себя в телеграм-канале глава города Андрей Воронов, большинство голосовавших высказалось, чтобы самая большая в ЯНАО школа на 1600 мест получила название «Арктический лицей». «Завершилось голосование за название для самой большой школы на Ямале на 1600 мест. С большим отрывом победило название — Арктический лицей», — написал мэр. Глава уточнил, что Арктический лицей на 1600 мест строится в мкр. Славянский. Он будет с уклоном на изучение естественных наук (химия, биология), бассейном, Арт-модулем с актовым залом на 600 мест, театральной студией с гримерками. Ранее URA.RU рассказывало об открытии в гимназии Салехарда православных классов. Еще одной новацией стало открытие в общеобразовательной школы Лабытнанги спортивного класса для подготовки хоккеистов.

Завершившееся в Новом Уренгое открытое голосование по наименованию строящейся в микрорайоне «Славянский» школы завершилось. Как сообщил у себя в телеграм-канале глава города Андрей Воронов, большинство голосовавших высказалось, чтобы самая большая в ЯНАО школа на 1600 мест получила название «Арктический лицей». «Завершилось голосование за название для самой большой школы на Ямале на 1600 мест. С большим отрывом победило название — Арктический лицей», — написал мэр. Глава уточнил, что Арктический лицей на 1600 мест строится в мкр. Славянский. Он будет с уклоном на изучение естественных наук (химия, биология), бассейном, Арт-модулем с актовым залом на 600 мест, театральной студией с гримерками. Ранее URA.RU рассказывало об открытии в гимназии Салехарда православных классов. Еще одной новацией стало открытие в общеобразовательной школы Лабытнанги спортивного класса для подготовки хоккеистов.