В элитное заведение Екатеринбурга со светскими завтраками вернули летнюю веранду. Фото

30 июня 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Заведение получило «Пальмовую ветвь» в этом году Фото: Размик Закарян © URA.RU В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. В прошлом году летний сезон обошелся без нее. На открытии побывал корреспондент URA.RU. «В прошлом году мы веранду не открывали, в этот раз она вновь стала доступна для гостей. Хочу отметить, что веранда намного светлее, чем сам Grand Buffet Ekaterinburg», — заявил владелец заведения Кирилл Шлаен. Ее решили вернуть в честь победы заведения в национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Эта награда равносильна «Оскару», но только в гастробизнесе. Как признался шеф-повар Михаил Аракелов, в Москве жюри премии отметила, что Grand Buffet Ekaterinburg находится в историческом месте. Раньше вместо ТЦ «Европа» здесь располагались торговые лавки, а Кирилл Шлаен решил вернуться к истории и открыть здесь ресторан. Grand Buffet Ekaterinburg славится своими завтраками: драниками, которые приготовлены без муки, мягким мороженым, которое дает фору сладости из сети быстрого питания «Вкусно — и точка», круассанами и другой выпечкой. Сейчас на кухне готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику (уже обработано около 200 кг) и ждут созревший крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда. Ранее URA.RU рассказывало, что заведение Grand Buffet Ekaterinburg екатеринбургского ресторатора Кирилла Шлаена вышло в финал XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Впервые в российской истории премии в этом году за призовое место боролись проекты, открывшиеся в 2022 году, из девяти регионов страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. В прошлом году летний сезон обошелся без нее. На открытии побывал корреспондент URA.RU. «В прошлом году мы веранду не открывали, в этот раз она вновь стала доступна для гостей. Хочу отметить, что веранда намного светлее, чем сам Grand Buffet Ekaterinburg», — заявил владелец заведения Кирилл Шлаен. Ее решили вернуть в честь победы заведения в национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Эта награда равносильна «Оскару», но только в гастробизнесе. Как признался шеф-повар Михаил Аракелов, в Москве жюри премии отметила, что Grand Buffet Ekaterinburg находится в историческом месте. Раньше вместо ТЦ «Европа» здесь располагались торговые лавки, а Кирилл Шлаен решил вернуться к истории и открыть здесь ресторан. Grand Buffet Ekaterinburg славится своими завтраками: драниками, которые приготовлены без муки, мягким мороженым, которое дает фору сладости из сети быстрого питания «Вкусно — и точка», круассанами и другой выпечкой. Сейчас на кухне готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику (уже обработано около 200 кг) и ждут созревший крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда. Ранее URA.RU рассказывало, что заведение Grand Buffet Ekaterinburg екатеринбургского ресторатора Кирилла Шлаена вышло в финал XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Впервые в российской истории премии в этом году за призовое место боролись проекты, открывшиеся в 2022 году, из девяти регионов страны.