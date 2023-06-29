29 июня 2023

В элитное заведение Екатеринбурга со светскими завтраками вернули летнюю веранду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые заведения. Екатеринбург, grand buffet
Заведение получило «Пальмовую ветвь» в этом году Фото:

В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. В прошлом году летний сезон обошелся без нее. На открытии побывал корреспондент URA.RU.

«В прошлом году мы веранду не открывали, в этот раз она вновь стала доступна для гостей. Хочу отметить, что веранда намного светлее, чем сам Grand Buffet Ekaterinburg», — заявил владелец заведения Кирилл Шлаен. Ее решили вернуть в честь победы заведения в национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Эта награда равносильна «Оскару», но только в гастробизнесе.

Как признался шеф-повар Михаил Аракелов, в Москве жюри премии отметила, что Grand Buffet Ekaterinburg находится в историческом месте. Раньше вместо ТЦ «Европа» здесь располагались торговые лавки, а Кирилл Шлаен решил вернуться к истории и открыть здесь ресторан.

Grand Buffet Ekaterinburg славится своими завтраками: драниками, которые приготовлены без муки, мягким мороженым, которое дает фору сладости из сети быстрого питания «Вкусно — и точка», круассанами и другой выпечкой. Сейчас на кухне готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику (уже обработано около 200 кг) и ждут созревший крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда.

Ранее URA.RU рассказывало, что заведение Grand Buffet Ekaterinburg екатеринбургского ресторатора Кирилла Шлаена вышло в финал XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Впервые в российской истории премии в этом году за призовое место боролись проекты, открывшиеся в 2022 году, из девяти регионов страны.

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В кафе Grand Buffet Ekaterinburg, который славится своими светскими завтраками в Екатеринбурге, установили летнюю веранду. В прошлом году летний сезон обошелся без нее. На открытии побывал корреспондент URA.RU. «В прошлом году мы веранду не открывали, в этот раз она вновь стала доступна для гостей. Хочу отметить, что веранда намного светлее, чем сам Grand Buffet Ekaterinburg», — заявил владелец заведения Кирилл Шлаен. Ее решили вернуть в честь победы заведения в национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Эта награда равносильна «Оскару», но только в гастробизнесе. Как признался шеф-повар Михаил Аракелов, в Москве жюри премии отметила, что Grand Buffet Ekaterinburg находится в историческом месте. Раньше вместо ТЦ «Европа» здесь располагались торговые лавки, а Кирилл Шлаен решил вернуться к истории и открыть здесь ресторан. Grand Buffet Ekaterinburg славится своими завтраками: драниками, которые приготовлены без муки, мягким мороженым, которое дает фору сладости из сети быстрого питания «Вкусно — и точка», круассанами и другой выпечкой. Сейчас на кухне готовятся к зимнему сезону — активно заготавливают землянику (уже обработано около 200 кг) и ждут созревший крыжовник. Из этого будут делать варенье и дополнять ягодами блюда. Ранее URA.RU рассказывало, что заведение Grand Buffet Ekaterinburg екатеринбургского ресторатора Кирилла Шлаена вышло в финал XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Впервые в российской истории премии в этом году за призовое место боролись проекты, открывшиеся в 2022 году, из девяти регионов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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