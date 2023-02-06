Заведение екатеринбургского гастробарона стало претендентом на ресторанный «Оскар»

Свердловский Grand Buffet Ekaterinburg стал финалистом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

07 февраля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

В честь выхода в финал Grand Buffet Ekaterinburg запустил специально гастропредложение для горожан Фото: Размик Закарян © URA.RU Заведение Grand Buffet Ekaterinburg екатеринбургского ресторатора Кирилла Шлаена вышло в финал XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Об этом URA.RU рассказали представители Grand Buffet Ekaterinburg. «Среди 12 оригинальных ресторанных концепций — ресторан Grand Buffet Ekaterinburg Кирилла Шлаена, открытый в историческом сердце города, на месте первых в Екатеринбурге лавок с кофе и шоколадом XVIII века, вскоре после основания города», — рассказали представители ресторана. Grand Buffet Ekaterinburg славится свежей выпечкой, круассанами и бриошью-фуэт, которые готовятся в центре зала. Шеф-поваром заведения является Михаил Аракелов, который сотрудничает со Шлаеном на протяжении долгих лет. Заведение с лучшей новой ресторанной концепцией назовут 17 апреля в Москве. Впервые в российской истории премии в этом году за призовое место будут бороться проекты, открывшиеся в 2022 году, из девяти регионов страны. А пока ресторан Grand Buffet Ekaterinburg решил поздравить горожан со своим выходом в финал. «Выход в финал „Пальмовой ветви“ в Grand Buffet Ekaterinburg решили отметить, представив „Гранд Завтрак“ — большой сет с домашним круассаном, мортаделлой с фисташками, ирбитским яйцом-пашот, трюфельным бри, овощным салатом, бриошью фуэт, талицким маслом, хумусом, свежей хурмой и земляничным вареньем из Сысерти», — рассказали представители ресторана. Ранее екатеринбургский ресторан «Большой грузинский», который расположен в ЖК «Макаровский», получил премию «Лучший ресторан с историей». Приз был получен в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заведение Grand Buffet Ekaterinburg екатеринбургского ресторатора Кирилла Шлаена вышло в финал XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Об этом URA.RU рассказали представители Grand Buffet Ekaterinburg. «Среди 12 оригинальных ресторанных концепций — ресторан Grand Buffet Ekaterinburg Кирилла Шлаена, открытый в историческом сердце города, на месте первых в Екатеринбурге лавок с кофе и шоколадом XVIII века, вскоре после основания города», — рассказали представители ресторана. Grand Buffet Ekaterinburg славится свежей выпечкой, круассанами и бриошью-фуэт, которые готовятся в центре зала. Шеф-поваром заведения является Михаил Аракелов, который сотрудничает со Шлаеном на протяжении долгих лет. Заведение с лучшей новой ресторанной концепцией назовут 17 апреля в Москве. Впервые в российской истории премии в этом году за призовое место будут бороться проекты, открывшиеся в 2022 году, из девяти регионов страны. А пока ресторан Grand Buffet Ekaterinburg решил поздравить горожан со своим выходом в финал. «Выход в финал „Пальмовой ветви“ в Grand Buffet Ekaterinburg решили отметить, представив „Гранд Завтрак“ — большой сет с домашним круассаном, мортаделлой с фисташками, ирбитским яйцом-пашот, трюфельным бри, овощным салатом, бриошью фуэт, талицким маслом, хумусом, свежей хурмой и земляничным вареньем из Сысерти», — рассказали представители ресторана. Ранее екатеринбургский ресторан «Большой грузинский», который расположен в ЖК «Макаровский», получил премию «Лучший ресторан с историей». Приз был получен в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022».