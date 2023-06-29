Губернатор Шумков раскритиковал любителей слов «рофл» и «кринж»

30 июня 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Своим мнением губернатор поделился в telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает необоснованным и вредным повсеместно употребление иностранных слов вроде «рофл» и «кринж». Об этом Шумков написал 30 июня в своем telegram-канале. «На фоне обнищания и падения авторитета страны в тех же 90-х стало модным выискивать иностранные корни. Параллельно обиход заполонили и иностранные термины, которые стали вставлять к месту и не к месту. <…> Теперь люди, нередко путающие Пушкина с Есениным, а Великую Отечественную с Отечественной войной 1812 года, массово подхватили „рофлы“, „кринжи“ и прочую чушь», — считает Шумков. По его мнению, люди, чтобы подчеркнуть свою исключительность или значимость, без нужды употребляют новые иностранные слова. Шумков считает: иностранные слова и термины можно употреблять, если им нет замены и они точны. В остальных случаях, по его мнению, говорящий подчеркивает собственную вторичность и колониальность сознания. «Друзья, будьте самими собой. Говорите на своем великом и могучем. Он прекрасен. Ну, а для тех, кто не понял, дворяне, это кринж», — добавил губернатор. Ране Шумков заявлял, что считает «толерантность» неприличным понятием. Позже он объяснил, что его слова про «толерантность» переврали.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает необоснованным и вредным повсеместно употребление иностранных слов вроде «рофл» и «кринж». Об этом Шумков написал 30 июня в своем telegram-канале. «На фоне обнищания и падения авторитета страны в тех же 90-х стало модным выискивать иностранные корни. Параллельно обиход заполонили и иностранные термины, которые стали вставлять к месту и не к месту. <…> Теперь люди, нередко путающие Пушкина с Есениным, а Великую Отечественную с Отечественной войной 1812 года, массово подхватили „рофлы“, „кринжи“ и прочую чушь», — считает Шумков. По его мнению, люди, чтобы подчеркнуть свою исключительность или значимость, без нужды употребляют новые иностранные слова. Шумков считает: иностранные слова и термины можно употреблять, если им нет замены и они точны. В остальных случаях, по его мнению, говорящий подчеркивает собственную вторичность и колониальность сознания. «Друзья, будьте самими собой. Говорите на своем великом и могучем. Он прекрасен. Ну, а для тех, кто не понял, дворяне, это кринж», — добавил губернатор. Ране Шумков заявлял, что считает «толерантность» неприличным понятием. Позже он объяснил, что его слова про «толерантность» переврали.