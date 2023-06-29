Почти во всей Курганской области открыли леса для посещения

В Курганской области почти везде открыли для посещения леса. Закрытыми для жителей останутся леса в Кургане и Шадринске. Об этом сообщили сотрудники регионального управления ЦУР в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
«По информации департамента природных ресурсов, запрет на посещение лесов в Курганской области снят с 21 июня 2023 года. По информации Администрации города Кургана, запрет на посещение городских лесов продлен до 13 июля включительно. Исключение — место отдыха «Голубые озера», — указано в комментарии.
В Шадринске закрытыми леса останутся из-за угрозы пожаров. Как сообщается в telegram-канале «Шадринск. Официально», ограничение на посещение лесов продлили до 21 июля. Также указано, что такое постановление подписал глава Шадринска Антона Мокан.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики Курганской области. «Региональный запрет на посещение лесов, действительно, прекратил действие и не был продлен. Органы местного самоуправления вправе устанавливать запрет на посещение лесов на территории их муниципальных образований», — рассказали URA.RU местные власти.
Ранее URA.RU писало, что на выходных курганцы не смогут пожарить шашлык в лесах. Запрет на посещение лесов был продлен до 23 июня.
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